Thomas Müller, legendarni njemački napadač i dugogodišnji igrač Bayerna, odbacio je nedavne glasine o svom mogućem odlasku iz kluba.

Glasine su pokrenute nakon izvješća njemačkog Bilda, koji je tvrdio da Müller razmišlja o napuštanju kluba zbog trenutne situacije. Bayern se trenutno bori za naslov prvaka s Borussijom Dortmund, a već je ispao iz Lige prvaka i domaćeg kupa u četvrtfinalu. Dodatno, atmosfera u svlačionici je napeta nakon incidenta između Sadija Manea i Leroya Sanea.

Međutim, nakon Bayernaove pobjede nad Schalkeom 6:0, Müller je demantirao ove glasine.

"Ne volim kad novinari pišu stvari za koje oni misle da ja mislim. To su obične priče i naklapanja, nemaju veze s istinom. Onaj medij s četiri slova (Bild, op.a.) proda koji primjerak više i to je to. Moje srce je crveno. Zapravo, svima nam je srce crvene boje. Moje je samo nešto crvenije. Ma kakvi pregovori o odlasku? Usred borbe za titulu smo".