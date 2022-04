Hajduk je uoči netom završenog 32. kola Prve HNL imao izvrsnu priliku za hvatanjem Dinama i mogao se samo tako, pobjedom, vratiti u igru za naslov prvaka Hrvatske. Međutim, Koprivnica se pokazala, opet, kao tvrđava na kojoj ove sezone jače ekipe uredno lome zube. Protiv Slavena su ove sezone i Dinamo i Hajduk i Osijek gubili sva tri boda, odnosno Hajduk i Osijek su dva puta kiksali protiv Koprivničana i to će ih, kako sada vidimo, jako skupo stajati. Možda čak i titule.

Kako nogometaši Hajduka nisu uspjeli pobijediti Slaven Belupo na gostovanju u Koprivnici, gdje je utakmica završila bez pogodaka, a Osijek je još u subotu poražen u Rijeci, četiri kola prije kraja prvenstva Dinamo ima 69 bodova, pet više od Osijeka te šest više od Hajduka.

Dinamo je iskoristio kikseve dvaju pratećih ekipa i sada se nalazi u veoma povoljnoj poziciji i malo mu nedostaje da osvoji naslov prvaka. Osijeku će za titulu trebati puno toga, moraju do kraja sezone dobiti sve utakmice, uključujući i Dinamo u gostima, a vjerojatno će im trebati i poraz Dinama u zadnjem kolu protiv Hajduka. Ako kojim slučajem završe s istim brojem bodova, Osijek bi bio prvak zbog boljih međusobnih ogleda.

Tko je kriv za gubitak šanse?

Što se Hajduka tiče, oni su u još goroj situaciji. Moraju pobijediti Dinamo u posljednjem kolu, a treba im posrtaj Osijeka protiv Istre, Gorice i Lokomotive. No, mogu se nadati i situaciji u kojoj su izjednačeni s Dinamom, jer tada bi, također zbog boljeg međusobnog omjera, Splićani bili prvaci.

Dinamu pak u posljednja četiri kola treba sedam bodova da osigura titulu, a raspored im polovično ide na ruku. U sljedećem kolu igraju protiv Lokomotive, gdje su golemi favoriti, iako ih je filijala ove sezone već pobijedila. U 34. kolu igraju protiv Osijeka, ali na svom terenu i bude li momčad Nenada Bjelica igrala onako kao što je protiv Rijeke u prošlom kolu, dvojimo da će Modri imati s njima problema. U predzadnjem kolu Dinamo opet ima lakši posao, mora na noge Šibeniku, ali zato u posljednjem kolu igra veliki derbi s Hajdukom na Maksimiru. Dakle, do zadnjeg kola trebaju dvije pobjede i remi kako bi odigrali derbi bez opterećenja.

Dinamo je, dakle, u znatno boljoj, ne idealnoj, ali svakako boljoj, situaciji od Hajduka. A zanimljivo je kako se u ovom slučaju vrlo jasno mogu detektirati glavni krivci za to što Hajduk više gotovo da i nema šanse za osvajanjem titule.

Loše odluke

Već je neko vrijeme potpuno jasno da Hajduk ne može bez nekih igrača, konkretnije bez Marka Livaje, Filipa Krovinovića i a vrlo im je važna karika postao i napadač Nikola Kalinić. Bez njih trojice, pa čak i bez nekog od njih trojice, Hajduk igra gotovo dvostruko lošije i znatno sterilnije. Razlog tome je svakako kvaliteta ovih igrača, ali tu je i fakt da Hajduk nema široku klupu i veoma su "tanki" s napadačima i realizatorima. Protiv Slaven Belupa trener Valdas Dambrauskas nije mogao računati, de facto, na pola udarne momčadi, većinom zbog ozljeda ili bolesti, ali dvojica ključnih igrača, Marko Livaja i Nikola Kalinić, utakmicu su gledali s tribina isključivo svojom krivicom.

Naime, ova su dvojica u srijedu na zaostalom derbiju protiv Dinama dobila po treći žuti karton i zapravo su sami sebe eliminirali iz sastava za vjerojatno najvažniju utakmicu ove sezone. Onu protiv Slavena. Hajduk je znao što ih čeka u Koprivnici, sustav Zorana Zekića u Slavenu svima je već dobro poznat, momčad je veoma kompaktna u obrani, imaju gust i teško probojan blok, a usput moglo se očekivati da će biti posebno "nabrijani" na ovoj utakmici jer su nanizali četiri poraza za redom i trebao ih je hitan rezultatski oporavak. Upravo tako je i bilo.

Sami su si krivi

Međutim, Livaja i Kalinić su u srijedu protiv, valjda od totalnog zanosa što igraju protiv Dinama, malo pretjerali. Kalinić je zabio pobjedonosni gol Dinamu i to nakon 13 godina i bio je to prekrasan gol, ali onda je napravio katastrofalan propust. Pogodak je proslavio skidanjem dresa i zaradio je žuti karton. Pitanje je samo je li zaboravio da već ima dva kartona otprije, je li svjesno napravio takav propust ili jednostavno ne vodi evidenciju o kartonima. U svakom slučaju bilo je to vrlo neodgovorno jer s Kalinićem u Koprivnici, Hajduk bi bio dosta opasniji i Dambrauskas možda ne bi morao koristiti stopera Stefana Simića kao napadača.

Nadalje, ako je Kalinićev žuti karton protiv Dinama bio bespotreban, što onda reći o Livajinom? Hrvatski reprezentativac itekako je svjestan svoje važnosti u momčadi, čak i sada kada ne zabija on je fokalna točke ekipe, lider, ključni igrač i ima silan doprinos kvaliteti igre. Livaja je u jednom trenutku na utakmici napravio sasvim nepotreban grubi prekršaj na Petru Bočkaju i zaradio opomenu koja mu je osigurala mjesto na tribini u najvažnijoj utakmici za Hajduk ove sezone.

Iako Hajduk još uvijek ne treba otpisati, kao niti Osijek, činjenica je da Dinamo ima vrlo povoljnu situaciju, a Hajduk izrazito nepovoljnu i za to si je, nažalost, sam kriv. Eto, nekako je ironično, ali malo tko bi rekao da će baš ova dvojica, u koje se Torcida klela svo ovo vrijeme, biti jedni od glavnih krivaca za to što Hajduk gotovo sigurno neće biti prvak i što će možda ostati bez toliko im potrebnih milijuna eura koje nosi igra u Ligi prvaka.