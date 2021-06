Slavni portugalski trener Jose Mourinho u potrazi je za vratarom za svoju novu momčad – Romu. Kako izvještava talijanski list Corriere dello Sport, Mourinho je zainteresiran za prvog vratara Hrvatske i Dominika Livakovića.

The Special One dobro pamti Livakovića iz Europske lige kad mu je obranama u ključnim trenucima utakmice Dinama i Tottenhama donio jedan od najvećih poraza u karijeri. Naravno, to je pridonijelo i odluci da čelnici londonskog kluba daju otkaz Mourinhu.

Odlazak izvjestan

Gotovo je sigurno da će ovoga ljeta vratar hrvatske reprezentacije Dominik Livaković napustiti Dinamo. Aktualni prvak Hrvatske već je osigurao Livakovićevu zamjenu, još zimus su potpisali Ivana Nevistića iz Rijeke.

Cijena koju bi Roma morala platiti za njega je 15 milijuna eura, bar toliko vrijedi Livaković prema Transfermarktu, no moguće je da će to biti premalo jer bi Rimljani s Livakovićem dobili dugoročno sigurno rješenje među vratnicama.

Osim njega, Mourinho na svom popisu opcija ima i Ruija Pactricija iz Wolwerhamptona te Huga Llorisa iz Tottenhama.