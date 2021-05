Mourinho sazvao hitan sastanak s Ronaldom

Reprezentativni dani su prošlost, te su se vjerojatno svi nogometaši vratili u svoje klubove spremni da nastave klupsku sezonu. U madridski Real se tako vratio Cristiano Ronaldo.

Zadnjih desetak dana se mnogo pisalo o Ronaldovom navodnom nezadovoljstvu u Realu. Nagađalo se o želji Portugalca da mu se poboljša ugovor, ali i o navodnom nezadovoljstvu što u klubu ne podupiru dovoljno Ronalda kada su u pitanju osobne nagrade (prvenstveno ona za najboljeg svjetskog nogometaša).

No, posljednji dani su izgleda ipak donijeli smirivanje strasti za Cristiana koji se kao prvi pojavio na prvom treningu Reala, a putem Facebook profila je poručio da je spreman za nove pobjede u Realu i da želi osvojiti sve što može za vjerne Realove navijače. Moguće da je opet sretan u Madridu, ali Marca unatoč svemu piše da je Jose Mourinho sazvao hitan sastanak Ronaldom u četiri oka.

Ako je ljutnja najboljeg igrača Reala bila usmjerena prvenstveno na klupsko nepodupiranje oko osvajanja Zlatne lopte i slično, onda se ne smije niti malo ljutiti na Mourinha koji, otkada je došao u Real, govori kako je Ronaldo trebao biti izabran svake godine za - najboljeg igrača. Isto je ponovio i sada:

"Bit će nepravda ako Cristiano ne bude najbolji ove godine."

No, na sastanku Mourinho očigledno želi vidjeti u kakvom mu je stanju najbolji igrač i ako bude potrebno, da izbriše svo to nezadovoljstvo. Bez pravog Ronalda borba s Barcelonom će, zna to i Mourinho, biti nemoguća misija.