Mourinho podrugljivo odgovorio novinarima: 'Momčad biram bacanjem novčića'

Trener turskog nogometnog velikana Fenerbahčea Portugalac Jose Mourinho (62) ove je sezone čak 31 puta poslao na teren drugačiju početnu postavu.

Kada su ga turski novinari pitali zašto toliko često mijenja momčad, legendarni Portugalac im je sarkastično odgovorio.

"Imam 25 novčića, bacam ih u zrak. Oni koji ostanu na stolu igraju, a oni koji padnu na pod idu na klupu. Radim to jednostavno ovako," kazao je "The Special One", kako se prozvao dok je vodio londonski Chelsea.

Portugalcu nisu najbolje sjela pitanja niti o pripremi momčadi.

"Tijekom tjedna se zabavljam. Svaki dan idem u noćne klubove u Istanbulu, a kada je vrijeme za odabir momčadi, bacam novčiće s licima igrača," dodao je.

Bivši trener Manchester Uniteda, Chelseaja, Tottenhama, Real Madrida, Intera, Rome i Porta je prošlog mjeseca suspendiran na tri utakmice jer je nakon susreta povukao za nos Galatasarayevog trenera Okana Buruka.

Fenerbahče, čiji je član Dominik Livaković, trenutačno se nalazi na drugom mjestu turskog prvenstva s pet bodova manje od Galatasaraya koji ima i susret manje.

