Nogometaši Seville, apsolutni rekorderi Europske lige, osvojili su ovo natjecanje po sedmi put u svojoj povijesti nakon ovosezonske pobjede protiv Rome u Budimpešti, nakon jedanaesteraca.

Nitko u ovom natjecanju, ranijem Kupu UEFA-e, nije ni blizu Sevilli koja je sve svoje trofeje osvojila od 2006. godine do danas. Klub iz Andaluzije je slavio 2006., 2007., 2014., 2015., 2016., 2020. i ove godine. Isto tako, Sevilla nikada nije izgubila finalnu utakmicu Europske lige. Sedam puta je igrala završnu utakmicu i sedam puta je pobijedila.

Po tri puta pobjednici Europske lige, odnosno, nekadašnjeg Kupa UEFA-e, su bili talijanski klubovi Inter i Juventus, madridski Atletico i Liverpool.

Roma je prije ove srijede jednom igrala finale ovog natjecanja. Dogodilo se to 1991. godine kada je u talijanskom finalu poražena od Intera. Rimski klub je prošle sezone osvojio premijerno izdanje Konferencijske lige kada je u finalu svladao Feyenoord. Sada su Rimljani i drugi put poraženi u finalu Europske lige (Kup UEFA).

Trener Rome Jose Mourinho imao je priliku po treći put osvojiti ovo natjecanje s trećim različitim klubom, ali je ostao na trofejima s Portom i Manchester Unitedom. Ujedno, tu mu je bilo šesto finale europskog natjecanja, a prvo koje je izgubio.

"Rekao sam da ćemo otići ili s trofejom ili mrtvi. Mrtvi smo. Mrtvi smo umorni. I fizički i psihički. Mrtvi smo jer mislimo da je ovo nepravedan poraz s mnogo diskutabilnih incidenata. Ali smo i ponosni. Pobijedio sam u pet europskih finala i ovo je jedino u kojem sam poražen, ali vraćam se kući ponosniji nego ikad. Momci su dali sve od sebe. Bila je to muška utakmica sa sucem koji se činio kao Španjolac. Nepravedno je i to što je Lamela trebao dobiti drugi žuti karton, ali to se nije dogodilo, a onda je u raspucavanju realizirao penal", rekao je Portugalac nakon utakmice koji je potom na parkiralištu čekao suce predvođene Anthonyjem Taylorom.

"Svaka čast, ti j***na sramoto", vikao je Mourinho engleskom sucu.