Nogometaši Bayera iz Leverkusena vratili su se na vrh ljestvice njemačkog prvenstva sigurnom 4-0 (1-0) domaćom pobjedom protiv Uniona iz Berlina u susretu 11. kola. Pogotke za Bayer postigli su Grimaldo (23), Kossounou (57), Tah (73) i Tella (83).

Vodeći Bayer, kod kojega je Josip Stanišić ostao na klupi, sada ima 31 bod, samo dva manje od maksimuma, a dva više od drugog Bayerna, dok je Union, za koji je Josip Juranović odigrao prvo poluvrijeme, pao na dno sa samo šest bodova, koliko ima i pretposljednji Koln. Bio je ovo ujedno deveti uzastopni poraz momčadi iz Berlina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Škotski velikani Celtic i Rangers ostvarili su pobjede u susretima 13. kola nacionalnog prvenstva, pa Celtic i dalje ima osam bodova prednosti pred najvećim rivalom.

Celtic je sa 6-0 porazio Aberdeen, dok je Rangers na gostovanju pobijedio Livingston sa 2-0. Zanimljivo, aktualni prvak je čak tri gola zabio u sudačkoj nadoknadi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

The Bhoysi su poveli u 9. minuti golom Yanga Hyuna-Juna, a na 2-0 je povisio Kyogo Furuhashi u 16. minuti. Luis Palma je u 77. minuti zatresao vlastitu mrežu, a u ludoj završnici mrežu su još tresli David Turnbull (90+3), te Oh Hyeon-Gyu (90+6, 90+9).

Rangers je također, rutinski stigao do pobjede, premda ne toliko rezultatski uvjerljivo. Na koncu je slavio 2-0 na gostovanju kod Livingstona koji je upisao peti uzastopnui poraz. Gosti su poveli u 26. minuti golom Cyrila Dessersa (26), a pobjedu Rangersa je potvrdio James Tavernier u 75. minuti iz kaznenog udarca. Rangersov kapetan je imao jedanaesterac i u 23. minuti, no promašio je cijeli gol. Rangers je još dva puta zatresao mrežu domaćina, no golovi su poništeni nakon asistencije VAR-a. Hrvatski reprezentativac Borna Barišić je odigrao cijeli susret za Rangers.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na ljestvici vodi Celtic sa 35 bodova, dok je Rangers drugi sa 27 bodova. Slijede St. Mirren (19), Hearts (17), Dundee (17)…

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Svjetsko rukometno prvenstvo za žene ekskluzivno od 29. studenoga gledajte na VOYO

Pogledajte i video: Novi miljenik Maksimira otkrio jesu li mu bolji zagorski štrukli ili sushi te kako mu ide učenje hrvatskog