Investicijski fond iz Saudijske Arabije na čijem je čelu princ Mohammed Bin Salman postao je novi vlasnik engleskog nogometnog premierligaša Newcastle Uniteda objavili su klub i vodstvo lige.

Newcastle, koji je 14 godina bio u vlasništvu Mikea Ashleyja, kupio je konzorcij koji se sastoji od saudijskog investicijskog fonda, PCP Capital Partnersa i braće Davida i Simona Reubena.

Dosadašnji vlasnik "Svraka" prodao je klub za 305 milijuna funta, Saudijci će sada držati u rukama 80 posto dionica, a Amanda Staveley i njezina tvrtka PCP Capital, kao i braća Reuben imat će po 10 posto.

"Nakon završetka testa vlasnika i direktora Premier lige, klub je prodan konzorciju s trenutnim učinkom", priopćeno je iz Premijer lige.

Očekujte pojačanja

Konzorcij vodi saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman, a fond je "težak" čak 430 milijardi dolara čime je Newcastle United postao jedan od najbogatijih klubova svijeta.

"Izuzetno smo ponosni što smo postali novi vlasnici Newcastle Uniteda, jednog od najpoznatijih klubova u engleskom nogometu", rekao je u izjavi guverner saudijskog fonda Yasir Al-Rumayyan.

Kako je novi vlasnik osmi najbogatiji čovjek na svijetu, krenule su priče o novim igračima i trenerima koji bi mogli doći u klub. Aktualni trener Steve Bruce već je izjavio kako bi mogao dobiti otkaz, a kao njegov nasljednik navode se nekadašnji trener Liverpoola Brendan Rodgers, a tu su i Antonio Conte i Roberto Martinez.

Što se novih igrača tiče, sigurno će sudijski princ odmah krenuti u šoping, čim preuzme konce u klubu. a stranica 433 objavila je urnebesan video u kojem, uz glazbu iz Lige prvaka, na teren izlaze trenutno najjače zvijezde na svijetu.

Javio se čak i Fabrzio Romano, koji je napisao u komentar svoju poznatu frazu "here we go", kao aluziju da će oko njihovih transfera imati puno posla.