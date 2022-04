Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i ponajbolji igrač Real Madrida, Luka Modrić, ponovo je oduševio nogometni svijet svojim nestvarnim potezom. U uzvratnoj utakmici četvrtine finala Lige prvaka, Modrić je asistirao za prvi gol Reala i to lob-passom preko cijele obrane i još k tome vanjskom.

Real je na kraju golom Karima Benzeme u produžecima smanjio na 2:3 i na kraju prošao ukupnim rezultatom 5:4, ali svi su nakon utakmice pričali samo o Modrićevim potezima s utakmice i to uglavnom samo o toj čudesnoj asistenciji vanjskom. No, Modrić nije samo asistencijom pridonio prolasku Reala u polufinale, napravio je on još mnogo "nevidljivih" stvari.

Impresivna statistika

Prije svega Modrić je protiv Chelseaja pretrčao golemih 13.72 kilometra, a tek su Valverde, Havertz i Alonso pretrčali više.

No, to nije sve. Modrić je imao čak 109 dodira s loptom, sto postotnu preciznost udarca, visokih 86 posto točnih dodavanja, 65 uspješnih dodavanja, sedam osvojenih duela, četiri osvojena posjeda, četiri uspješna starta na loptu, dvije presječene lopte, tri centaršuta i na kraju tu jednu asistenciju. Briljantnu asistenciju.

Usput, Opta je objavila i prikaz svih Modrićevih asistencija u Ligi prvaka. Skupio ih je 17, a evo odakle su sve stizale.