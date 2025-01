Modrićev suigrač izazvao burne reakcije: 'Moramo stati na kraj onima koji govore da zarađujemo puno novca'

Thibaut Courtois novi je u nizu najpoznatijih nogometaša koji se žale na raspored utakmica i manjak odmora između istih.

"Problem s kalendarom je taj što nemamo pauzu između sezona", rekao je golman Reala na prezentaciji svog dokumentarca u kojem kao narator vodi gledatelja kroz proces oporavka nakon teške ozljede koju je zadobio prošle sezone.

"Moramo stati na kraj onima koji govore 'zarađuješ puno novca'. Novac možeš zaraditi i ako igraš 10 utakmica manje. Nije da ima previše utakmica… Problem je u tome što nam nedostaje odmora. Laka fraza je da 'zarađuju previše novca' i da 'reprezentacije igraju previše turnira2, nastavlja dok poziva nogomet da koristi NBA kao referentnu točku u krizi kalendara.

Problem koji analiziraju u svlačionici

S nacionalnim, kontinentalnim i globalnim natjecanjima koja se 'bore' za mjesto u sve pretrpanijem kalendaru, zabrinutost oko dobrobiti igrača, borba za moć između klubova i nacionalnih momčadi i sporovi oko smjera u kojem bi sport trebao krenuti nikada nisu bili hitniji.

"Mislim da nitko ne sluša igrače. FIFPRO pokušava zaštititi igrače, ali mislim da druga upravna tijela to ne uzimaju u obzir. Ovo Svjetsko klupsko prvenstvo je nešto što se mora dogoditi, ali teško je pronaći pravi način za to. Mislim da klubovi žele pomoći, ali svi se držimo pravila i kalendara koji nam je dan", rekao je te dodao kako se treba ugledati na NBA do ostvarenja plana izvršenog u američkoj košarkaškoj ligi. "Mislim da bi nogometaši bez problema igrali devet mjeseci zaredom uz pravilnu pripremu i upravljanje opterećenjem."

Tamo se sve drugačije rješava. Zahtjevan raspored za osam mjeseci (s 82 utakmice regularne sezone prije doigravanja, gdje momčad potencijalno može odigrati 28 utakmica) svake godine, ali on to nadoknađuje značajnim razdobljima odmora za svoje igrače.

"Ako imate dva mjeseca odmora ljeti, kao NBA, možete odmarati svoje tijelo mjesec dana i trenirati mjesec dana. Ljudi će biti bolje pripremljeni da se suoče s ukupno devet mjeseci. Kada se ne odmarate, tada nastaju sve ozljede", objašnjava.

"Jude Bellingham i Dani Carvajal igrali su do 14. srpnja, zatim su trenirali s Realom 1. kolovoza i igrali u Europskom superkupu 8. kolovoza. Ako ovo objasnite ljudima u SAD-u s NBA i NFL, oni to neće razumjeti", objašnjava, navodeći primjere svojih suigrača u Real Madridu.

"Ako ste u momčadi koja igra jednom tjedno, ne razumijete taj problem kalendara jer imate utakmicu svake subote i to je to. No, za nas, najbolje igrače, to je drugačije", dodaje te daje primjer razgovora koji je vodio sa suigračem:

"Neki dan sam se šalio s Valverdeom i rekao sam mu: 'Tvoj sljedeći odmor bit će 2027.'. Znate kako to ludo zvuči!?"

