NBA u panici mijenja pravilo koje će promijeniti košarku kakvu poznajemo više od pola stoljeća

Nekad najpopularnija košarkaška liga na svijetu, američka NBA, nalazi se trenutno na niskim razinama popularnosti i gledanosti, a vodstvo lige razmišlja o potezima koji bi vratili veliki dio izgubljene publike.

Budući da jedna utakmica trenutno traje između dva sata i 15-ak minuta do skoro tri sata, TV operateri žele kraće i dinamičnije utakmice. NBA je stoga u 'G League' gurnuo na testiranje novo pravilo koje bi trebalo promijeniti košarku kakvu poznajemo već više od pola stoljeća.

Jedna od želja je skratiti utakmice do dva sata trajanja, a jedan od načina kako to postići je skratiti slobodna bacanja. Bacalo bi se samo jedno slobodno bacanje koje bi vrijedilo jedan, dva ili pak tri koša, ovisno o situaciji u kojoj je napravljen prekršaj. Međutim, to pravilo ne bi vrijedilo u zadnjoj četvrtini niti u produžecima, dođe li do njih.

Igrači između dva slobodna bacanja u prosjeku potroše nekih 45 sekundi te bi se bez toga skratilo trajanje utakmice za 15 do 20 minuta. Također, dobila bi se i veća uzbudljivost zbog pritiska na igraču jer dakako nije isto gađati za jedan koš ili pak za recimo tri koša.

Ankete američkih TV kuća pokazale su kako je gledanje izvođenja slobodnih bacanja najdosadnija stvar na košarkaškoj utakmici i za vrijeme slobodnih bacanja mnogi znaju promijeniti program.

