Real Madrid ove sezone muku muči s ozljedama igrača. Trener Carlo Ancelotti nikako ne može skupiti sve svoje najbolje igrače, a uoči reprezentativnih okupljanja svi su u strahu od novih ozljeda.

Thibaut Courtois se taman počeo vraćati nakon teške ozljede pa se opet ozlijedio te ga neće biti do kraja sezone. Edera Militaa nema već dugo, ali on bi krajem mjeseca trebao biti dostupan. Joselu je također van stroja, no i on će se ubrzo oporaviti, dok se povratak Danija Ceballosa očekuje u travnju. Poput Courtoisa, sezona je odavno gotova za Davida Alabu, a u sljedećoj prvenstvenoj utakmici nema Viniciusa i Bellinghama koji su suspendirani.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Većina Realovih igrača igra važne uloge u svojim reprezentacijama pa su u klubu zabrinuti bez obzira što su u pitanju prijateljske utakmice. Ancelottiju je najveća želja da mu se svi vrate zdravi i da ne bude dodatnih komplikacija. Zbog toga je Luku Modrića i ostale igrače u svlačionici prije polaska na međunardone obaveze dočekala interesantna poruka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Budite jako oprezni, ovo su prijateljske utakmice".

Izbornicima se ovakva poruka jasno neće svidjeti, a ostaje da vidimo hoće li Realovi igrači u ovim utakmicama zbilja ići opreznije i s malo manje gasa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa