Modrić srušio novi rekord u dresu Reala: Osvojio čak 28. trofej i zacementirao status apsolutne legende

Nogometaši Real Madrida u katarskoj su Dohi osvojili trofej pobjednika Interkontinentalnog kupa. U finalu su slavili protiv meksičke Pachuce 3:0.

Real je od samog početka zagospodario terenom, no prvu pravu priliku imala je Pachuca. U sedmoj minuti Rodriguez je s nekih 25 metara pokušao iznenaditi Courtoisa i u tome je i uspio, a belgijski je golman jedva loptu uspio izbiti u korner. Ohrabrilo je to meksčku momčad koja je u 11. minuti napravila gužvu pred golom Reala, a Rudiger je u zadnji tren uspio izbaciti loptu van terena. Uspjeli su igrači Reala nakon toga smiriti situaciju, a u 22. minuti Rodrygo je bio u dobroj prilici, no u zadnji tren je to blokirao Micolta. Prolazili su nekoliko puta Blancosi po lijevoj strani, no svaki put je obrana Pachuce uspjela blokirati završni pas do Mbappea.

No, onda je u 37. minuti Bellingham 'izbacio' Viniciusa po lijevoj strani, a ovaj ušao prema golu i dao u sredinu odakle je Mbappe samo pospremio loptu u mrežu za veliko oduševljenje na stadionu. Real je mirno održao vodstvo do kraja poluvremena, a igrači Pachuce nisu pronašli način da budu ubojitiji pred golom madridske momčadi.

U nastavku je Real odmah dominirao te u 53. uspio i zabiti za 2:0 preko Rodryga koji je bio precizan s nekih 20 metara. Reagirao je VAR i pozvao glavnog suca Valenzuelu iz Venezuele da pogleda radi li se o zaleđu. Bellingham se našao na putu lopte prema golu i bio je u zaleđu, no u trenutku udarca namjerno se spustio u čučanj da ne ometa golmana i tako je procijenio i glavni sudac. "Igrač nije smetao golmanu i to je za mene regularan gol", pojasnio je na razglas u stilu kako to rade američki suci na utakmicama NFL-a.

Na teren je umjesto Rodryga u 70. minuti ušao i Luka Modrić te pritom dobio velike ovacije cijelog stadiona. Vazquez je u 81. pao u kaznenom prostoru nakon što ga je po nozi udario Idrissi, a sudac je prvo pustio igru, no zatim ga je kontaktirao VAR i pozvao da sam pregleda snimku. Nakon toga pokazao je na bijelu točku uz novo objašnjenje preko razglasa. Vinicius je postavio loptu na bijelu točku i uspio ju ugurati u mrežu iako je Moreno bio jako blizu i obrane. Pachuca je uspjela zabiti u nadoknadi nakon udarca glavom Mene, no vrlo brzo je označeno zaleđe i gol je poništen,a Real je s brojnim navijačima i simpatizerima počeo slaviti.

Luka Modrić je s 27 trofeja najtrofejniji igrač u bogatoj povijesti Reala, a u ovoj utakmici bori se dakle za nevjerojatni 28. trofej.

U četvrtfinalu je Pachuca svladala Botafogo 3:0, osvajača Copa Libertadoresa, da bi u polufinalu nakon boljeg izvođenja penala eliminirala egipatski Al-Ahly. S druge strane, Real je direktno u finalu kao prvak Evrope.

