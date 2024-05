Luka Modrić potpisat će još jedan ugovor na novu godinu dana. Španjolski mediji ističu kako je to 'sigurna stvar' i kako postoje razlozi zbog čega je Luka jedinstven i zbog čega se na njegovu budućnost u Realu gleda drugačije nego na većinu drugih igrača.

"Politika obnavljanja ugovora iz godine u godinu u Real Madridu nakon što pređete tridesetu ima granicu koju je Luka Modrić premašio. Hrvat je blizu četrdesete (u rujnu puni 39 godina) i završava još jednu sezonu bez alarmantnih znakova pada koji bi ga natjerao da odustane od zahtjeva natjecanja za Madrid. Za nastavak, osmislio je formulu kojom pokazuje da je isplativ u sportskom, ekonomskom, humanom, ali i smislu brenda", piše El Confidencial u velikom tekstu o hrvatskom veznjaku pa nastavlja:

"Modrić želi nastaviti u Realu jer smatra da minutaža koju igra može biti korisna, prihvaća ulogu zamjene i ne troši se fizički ni psihički. Real želi nastaviti s Modrićem jer Hrvat osigurava financijske mogućnosti, sportski učinak i nema ozljeda. Također obavlja ulogu učitelja za sve mlađe igrače. Ono što Modrić predlaže je manja plaća i spremnost da treneru pomogne na terenu i u vođenju momčadi. Ono što dobiva je nada da će nastaviti u Real Madridu, njegovom sportskom i obiteljskom prioritetu. Ne mrda mu se iz Madrida. Ono što klub dobiva svojim kontinuitetom je značajno smanjenje plaće i igrača koji ima vodstvo, jak angažman i momčadski je igrač."

"Modrić oprašta novac, spušta status i prihvaća uvjete koje postavlja klub. Nije lako, ali niti gubi dostojanstvo niti spušta hlače da nastavi pod svaku cijenu. Hrvat je konkurentan, ambiciozan i pošten. Prestiž koji mu daje Real Madrid nije usporediv s onim što može naći drugdje u svojoj dobi. Saudijski ili sjevernoamerički novac ga ne zadovoljava toliko koliko nastavak pisanja povijesti u bijelom klubu. Modrić je jedinstven slučaj koji zarađuje minutažu i respekt. Zbog svoje kvalitete, konkurentnosti i druželjubivosti. Ne zato što namjerava živjeti od onoga što je učinio u prošlosti i prositi još jednu godinu. To je jasno stavljeno do znanja u razgovorima s čelnicima. Nastavlja ako cijene njegove zasluge i to je prednost za klub. Iskorak predlaganja smanjenja plaće kako biste se stavili u sredinu i ne bili teret na računima je od ogromne vrijednosti. To pokazuje da novac ne donosi sreću. Priznanje promjene uloge da bude zamjena dar je za Ancelottija."

Ključ za produktivnost

"Korak kojim se Luka Modrić odvaja od kalupa nogometnog biznisa. Hrvat klubu prenosi interes za nastavak neviđene sportske i ekonomske ponude. On preuzima ulogu zamjene kako ne bi usporavao napredovanje mladih i pristaje na manju zaradu. Ta su dva faktora slatka za Ancelottija i Florentina. Talijanski stručnjak treba igrače s iskustvom, a predsjednik nema ništa protiv toga da nastavi sa Zlatnom loptom upola jeftinije. Što se tiče sponzora, on je produktivan igrač."

"Iznenađenje je da Modrić može ostati u Realu još jednu sezonu. Planirano je i zatvaranje hrvatskog ciklusa. Obnova veznog reda uključuje okupljanje Tchouaménija, Camavinge, Fedea Valverdea i Bellinghama. Ako je nešto ostalo viška u momčadi, onda su to vezni igrači ili playmakeri (Ceballos, Arda Güler i Brahim Díaz). Klub također čeka da Toni Kroos pojasni i priopći želi li nastaviti ili otići."

"Inkorporacija Mbappéa šteti i Modriću. To je manje minuta i više natjecanja. Razgovori koje su čelnici vodili s Modrićem usmjereni su na to da ga natjeraju da vidi realnost momčadi uronjene u proces promjene generacija i poteškoće s kojima će morati igrati. Ako je ove sezone obično bio zamjena, sljedeće sezone riskira da će igrati još manje i loše podnijeti boravak na klupi."

"Real Madrid stavlja loptu u svoje polje i Hrvat prihvaća biti klupski čovjek. Njegovo držanje je prijelomno. Modrić poručuje da ima energije, entuzijazma i motiva prilagoditi se potrebama kluba i Ancelottija. Ni novac ni minute nisu problem. Ono što nije upitno, s obzirom na njegov doprinos u ovosezonskim utakmicama kada izađe zadnjih pola sata, jest njegov utjecaj u stvaranju razlike."