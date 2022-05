Hrvatski nogometni reprezentativac i kapetan Vatrenih, Luka Modrić, uskoro bi trebao potpisati novi ugovor. Veznjak je oduševio sve svojim nastupima ove sezone te je bio jedan od ključnih igrača u Realovom osvajanju naslova španjolskog prvaka i pohodu na finale Lige prvaka. A iako će u rujnu napuniti 37 godina Real će mu dati novi jednogodišnji ugovor. To je bilo i jedno od pitanja koje mu je upućeno ovog utorak.

"Još uvijek nisam produžio ugovor s Real Madridom. Međutim, neću napraviti ono što je Mbappe i nadam se da klub to neće meni napraviti", našalio se Modrić.

Najpoznatiji stručnjak za transfere Fabrizio Romano na ove je riječi dodao kako je Modrić potpisati novi ugovor do 2023. nakon finala Lige prvaka.

Vatreni je, inače, ove sezone skupio 43 nastupa u svim natjecanjima u kojima je upisao tri gola i 12 asistencija.

Podsjetimo i na to da je trakavica oko odlaska/ostanka Mbappéa u PSG-u trajala je mjesecima, a prije nekoliko dana je napokon riješena. Nakon što dugo nije bilo jasno u kojem će klubu nastaviti karijeru, sjajni francuski napadač odlučio je da će potpisati novi ugovor s PSG-om i ostati na Parku prinčeva.

Mbappé se dugo povezivao s odlaskom u Real Madrid, za kojega je mogao potpisati kao slobodan igrač, čak je izgledalo i da je taj posao završen, no ipak je u zadnji čas došlo do velikog preokreta i on je objavio da ostaje u Parizu što je izazvalo bijes svih kojima je Real blizak srcu.