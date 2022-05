Luka Modrić igra fantastičnu sezonu s Real Madridom. Hrvatski kapetan i Kraljevski klub osvojili su novu titulu prvaka La Lige, a ovog vikenda čeka ih i finale Lige prvaka gdje će igrati protiv Liverpoola.

Modrić i s 36 godina na leđima igra briljantan nogomet te je uz Karima Benzemu jedan od ključnih igrača momčadi Carla Ancelottija. U svim natjecanjima skupio je 43 nastupa ove sezone te je postigao tri pogotka i podijelio čak 12 asistencija.

Naš Luka gostovao je u emisiji Futbol Emotiona, u kojoj su se prisjećali njegovih početaka i pričali o trenucima koji su obilježili njegovu karijeru.

Od Zrinjskog do Reala

Razgovor počinju fotografijom i sjećanjem na Modrićeve dane u Zrinjskom iz Mostara gdje je igrao na posudbi iz Dinama. Hrvatski kapetan je s 18 godina igrao fizički iznimno zahtjevnu ligu.

"To su bili moji prvi trenuci kao profesionalca. Bio sam mlad u jako teškoj ligi, ali to me odgojilo da postanem nogometaš kakav sam sada. Sad kada gledam u fotografiju i vidim teren naviru mi sjećanja", počeo je Luka.

Kroz fotografije i kopačke koje nosio kroz karijeru, voditelji Luka pričali su o njegovim počecima u Realu, kao i trenutku kada je prvi put osvojio Ligu prvaka. Modrić je u posljednjim sekundama utakmice asistirao Ramosu za izjednačenje, da bi potom u produžecima bili bolji od Atletico Madrida.

'Utakmica protiv Argentine bila je ključ'

"Kada smo postigli pogodak na posljednjem korneru na utakmici, znao sam da ćemo pobijediti. Znao sam da ćemo biti bolji u produžecima", otkrio je Luka.

Potom je na red došlo i Svjetsko prvenstvo u Rusiji prije četiri godine. Voditelja je zanimalo što je inspiriralo našu reprezentaciju, a Luka ističe jedan detalj iz Rusije.

"Znali smo da imamo sjajnu generaciju, navijači su vjerovali u nas. Utakmica koja nam je dala puno samopouzdanja je ona protiv Argentine u skupini. Pobijedili smo 3:0 i tada smo shvatili da smo jako dobri, da imamo top igrače te da imamo sve što je potrebno da idemo do kraja. Navijači su tada počeli još više vjerovati u nas", ispričao je.

Majstorija za pamćenje

Naš Luka je pričao i o dočeku Hrvata u Zagrebu, osvajanju Zlatne lopte, ali i sada već čuvenoj asistenciji Rodrygu u ovogodišnjoj Ligi prvaka. Luka je sjajno vanjskom uposlio Brazilca koji je zabio gol protiv Chelseaja.

"Prvo što radim kada primim loptu je da pogledam oko sebe. Vidio sam da Rodrygo trči te da će biti u dobroj situaciji ako mu dodam dobru loptu. Nisam puno razmišljao, nisam ni mogao. Rodrygo je sjajno reagirao, bila je to teška situacija jer je dolazio u punom trku", ispričao je.

"Dodavanja vanjskom meni dolaze prirodno. Nikada nisam o tome razmišljao. Slaven Bilić se šalio da imam jači udarac vanjskom nego unutrašnjom, ali meni je to jednostavno došlo prirodno", zaključio je.