Najtrofejniji igrač u povijesti Real Madrida u nedjelju je potpisao 400 milijuna 'težak' ugovor s prvakom Saudijske Arabije Al Itihadom. Iako je Karim Benzema proveo 14 godina u Kraljevskom klubu, prebogatoj ponudi s Dalekog Istoka nije mogao odoljeti.

Francuski napadač je ove sezone bio i kapetan Reala, stoga se njegovim odlaskom otvorilo i to mjesto, a mediji pišu da bi upravo kapetan Vatrenih Luka Modrić mogao dobiti tu čast. Modrić je još jedan u nizu senatora u svlačionici Reala i nekoliko puta je do sada bio kapetan pa je on i logičan izbor.

Modrić se od svog, sada već bivšeg suigrača, oprostio emotivnom porukom na Instagramu:

"Istovremeno sam tužan i ponosan jer sam imao čast 11 godina igrati s jednim od najvećih nogometnih talenata. Znao sam da si sjajan igrač kada sam stigao ovdje, ali već sam na prvom treningu shvatio koliko si poseban. Osim što si sjajan nogometaš, kroz zajedničke godine ispisivanja povijesti ovog fantastičnog kluba shvatio sam i koliko si posebna osoba. Već mi nedostaješ, prijatelju. Hvala ti na svemu i želim ti sreću na novoj pozornici", napisao je Modrić na Instagramu.

Oproštajnu poruku od dragog suigrača lajkalo je više od milijun ljudi, a u komentaru su se javili mnogi koji su nosili bijeli dres, bilo u prošlosti ili ga još uvijek nose.

Jedan od tih je bio i sam Benzema koji je samo kratko poručio "Luka, hvala ti, brate".