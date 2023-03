Barcelona i Real Madrid danas od 21 sat igraju dugoočekivani El Clasico, a DAZN je u najavi utakmice objavio razgovor s Lukom Modrićem. Poznato je kako Modrić još uvijek nema novi ugovor s Realom, a postojeći mu istječe na kraju sezone.

"Klub zna moju želju, naglasio sam je puno puta. U ovom trenutku ne razmišljam o budućnosti. Želim davati sve od sebe, a onda ćemo vidjeti što će se dogoditi", odgovorio je na pitanje o svojoj budućnosti, a zatim i na pitanje o budućnosti svog suigrača iz veznog reda: "Toni Kroos? Ne znam što će napraviti, a i da znam, ne bih vam rekao."

Upitan o tome osjeća li se staro, s obzirom na to da igra vrhunski nogomet s 37 godina, rekao je: "Ne osjećam se staro. Jako sam sretan što u ovim godinama još uvijek igram na ovako visokoj razini te se nadam da će se to nastaviti jer se osjećam vrlo, vrlo dobro", dodao je Modrić.

Poseban nadimak

Suigrači su ga na treninzima prozvali "vinagre", što je izraz koji na španjolskom predstavlja čovjeka koji brzo plane. "Hahaha, svi to govore. To je zato što se uvijek naljutim kad izgubimo na treningu. Mrzim to. Ali nisam jedini, ima i gorih od mene", prokomentirao je Modrić.

"El Clasico nam je zadnja šansa da se borimo za La Ligu? Da, složio bih se. Mi smo toga svjesni. Ovo nam je zadnji vlak u borbi za titulu", poručio je za kraj.