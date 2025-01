Modrić prodao tunel suigraču, nastao je delirij: Englez se odmah uputio u dućan kupiti mrežicu

Dobra atmfosfera vlada u momčadi Real Madrida. Kraljevi kao da su se probudili pred kraj 2024. i dignuli nivo igre, a sa boljim rezultatima opuštenija je atmosfera na treninzima. Luka Modrić s 39 godina na leđima oduševljava svojim igrama za Real, ali i njihovim treninzima. Hrvatski maestro dokazuje kako je klasa vječna, a najnovija žrtva njegove genijalnosti bila je engleska zvijezda Jude Bellingham.

Naime na treningu Reala igrala se popularna 'ševa', a engleski veznjak bio je onaj koji je u sredini ganjao loptu. U jednome trenutku hrvatski kapetan mu je znalački gurnuo loptu kroz noge, a onda je nastao pravi delirij među igračima. Najviše je bio oduševljen Kylian Mbappe koji je odmah prišao Bellinghamu da se naslađuje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Modrić tu nije stao sa prijateljskim 'sprdanjem' Bellinghama. Hrvatski veznjak došao je do njega spustio se u čučanj i pokazivao mladome Englezu kako treba kupiti mrežicu za između nogu kako mu se to više ne bi ponovilo. Naravno sve je to bilo u pozitivnome duhu i cijelu situaciju popratio je smijeh i zafrkancija.

POGLEDAJTE VIDEO: Šuškanja s transfer tržnice sve su glasnija, Ivanušec se vraća u Dinamo?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa