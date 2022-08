Espanyol je ugostio Real Madrid u posljednjoj utakmici nedjeljnog programa 3. kola španjolskog nogometnog prvenstva, a dvoboj je završio pobjedom Madriđana od 3-1.

Aktualni prvak je dobro počeo utakmicu i već u 12. minuti poveo, kad je odličnom loptom Tchouameni poslužio Viniciusa Juniora, a brazilski napadač svladao domaćeg vratara Lecomtea. Espanyol je do izjednačenja stigao u 43. minuti. Joseluov prvi pokušaj iz kaznenog prostora Courtois je obranio, ali lopta se vratila domaćem napadaču koji je iz drugog pokušaja pogodio mrežu za 1-1.

Pobjedu Realu, kao i mnogo puta prije toga, donio je Karim Benzema u 88. minuti, kad je pravovremeno reagirao na odličan ubačaj Rodryga i s tri metara poslao loptu u mrežu pokraj nemoćnog vratara Lecomtea.

Loše ocjene za Luku

Lecomtea je kao vratar zamijenio domaći kapetan i stoper Cabrera, a dvoboj je nastavljen slobodnim udarcem za Real sa 17 metara po sredini gola. Loptu je namjestio Benzema i poslao za Cabreru neobranjiv udarac u njemu bliži kut za konačnih 3-1.

Hrvatski reprezentativac i lider Reala, Luka Modrić bio je u početnoj postavi, a igrao je do 58. minute, kad ga je zamijenio Camavinga. Nažalost, Modrić nije odigrao baš najbolju utakmicu. Skupio je tek 55 dodira s loptom, kompletirao je 43/46 dodavanja, uzeo dva od dva duela na tlu, dao dvije duge lopte, jednom je centrirao uspješno i sedam puta gubio loptu. Što se tiče statistike, to je bilo to od njega.

Marca mu je pak dala samo jednu zvjezdicu, kao i AS, dok je na SofaScoreu zaradio nešto nižih 6.8 i bio je među slabije ocjenjenim igračima u ekipi. No, gore od samih ocjena bile su riječi kojima je Marca opisala Modrićevu ulogu i izdanje u toj utakmici.

'Nemoćan i nevidljiv'

"Luka Modrić je loše igrao za Real kod Espanyola u trećem kolu La Lige, zbog čega je zamijenjen već u 56. minuti kod rezultata 1:1, a preporod za pobjedu 3:1 donijela je njegova zamjena Eduardo Camavinga", piše tako Marca o Modriću.

"Kako je igra odmicala, Modrić je bio sve nemoćniji i nevidljiviji. I onda, kada se konačno počeo pokazivati, zamijenjen je. No, umjesto njega je ušao Camavinga i ekspresno je donio značajan doprinos igri. Pokazao je snagu i klasu koja je Realu na kraju donijela prevagu na terenu. Barem pola pobjede pripada Camavingi jer dok on nije ušao, ishod je bio neizvjestan i Espanyol je mogao slaviti", piše Marca.

U drugom članu pak ističu koliko će Tchouameni i Camavinga biti važni za Real te koliko već sada znače za ekipu. "Tchouameni i Camavinga su glavne snage nezaustavljivog Reala. Prvi je nosio momčad od početka, a drugi ju je podigao i preporodio u drugom dijelu. Obojica su to radili demonstrirajući spektakularnu moć i kvalitetu. Oni su dva stupa koji su održali Real na životu. Prvak je naime strašno patio te ga je malo dijelilo od poraza, ali zahvaljujući ovoj dvojici izborio je pobjedu za nastavak savršenog niza u La Ligi", kaže tako Marca.

U komentaru jednog od novinara Marce pak se opet ističe kvaliteta mladog Tchouamenija. "Tchouameni. Od Casemirove zamjene do novog Modrića", naslov je to komentara u kojem se hvale kvalitete Francuza.

"Možda još uvijek ne čuva leđa Kroosu i Modriću kao što je to radio Casemiro, ali u defenzivi pokazuje moć dok je i protiv Espanyola pokazao da je jedan od nositelja Realovog napada ove sezone. Spektakularno je asistirao Viniciusu za gol i već je nedodirljiv kod Ancelottija", pišu Španjolci.