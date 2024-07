Američki medij ESPN objavio je, uz pomoć svojih čitatelja, listu najboljih 100 sportaša od 2000. godine.

Prvo je mjesto zauzeo legendarni američki plivač Michael Phelps koji je osvojio 23 zlatne olimpijske medalje. odmah iza njega nalazi se tenisačica Serena Williams, a na trećem je mjesto Lionel Messi. Publika je tako odgovorila i na pitanje Messi ili Ronaldo s obzirom na to da su Portugalca stavili na 13. mjesto.

Košarkaška legenda LeBron James na četvrtom je mjesto, a u top pet ulazi još i Tom Brady. Nakon njega na listi dolazi Roger Federer, dok se njegovi najveći rivali Novak Đoković i Rafael Nadal nalaze na 11. i 12. mjestu. U top 10 ulaze još i Simone Biles, Tiger Woods, Usain Bolt i Kobe Bryant.

Hrvatski je kapetan Luka Modrić na iznenađujuće niskom mjestu, tek 55. po redu najboljih sportaša.

Zanimljivo je i to da na popisu nema sportaša iz hrvatskih najtrofejnijih ekipnih sportova, vaterpola i rukometa, no s obzirom na to da se radi u američkom mediju takav izbor baš i ne iznenađuje.

