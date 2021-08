Hrvatski reprezentativac i kapetan, Luka Modrić, 9. rujna ulazi u 37. godinu života, a kako je nedavno produžio ugovor s Realom na još godinu dana, postat će najstariji Realov prvotimac u novijoj eri.

Isto tako, zbog odlične forme, sjajne igre i činjenice da je lider momčadi, Modrić je nezamjenjiv i kod novog trenera Carla Ancelottija, te je iz momčadi istisnuo dvojicu mladih i perspektivnih igrača, Martina Odegaarda i Danija Ceballosa, a to je sjajno primijetila i Marca.

"Novu sezonu Modrić počinje kao nezamjenjivi član prve momčadi kod Carla Ancelottija. Mladi konkurenti Martin Odegaard i Dani Ceballos mogu ga samo zavidno gledati kako podebljava svoj niz od 391 utakmice za Real. Modrić i s 36 godina ima istu strast za pobjedama kao i prije, što će se vidjeti i iduće godine, kada Hrvatsku povede na SP u Kataru", piše to najčitaniji španjolski sportski dnevnik.

Još malo do apsolutnog rekorda

Isto tako ističu kako je Modrić najstariji prvotimac u posljednjih 20 godina.

"Gledajući u Realovu povijest, nijedan igrač nije u Modrićevoj dobi igrao za klub. Doduše, Jerzy Dudek je 2011. igrao dvije utakmice, od kojih je na jednoj nastupio s 38 godina i 59 dana starosti, ali on je vratar. Od igrača u polju posljednji je u toj dobi igrao Manolo Sanchis, ali on je s 36 godina i 25 dana odigrao zadnji od 710 nastupa za Real. Osim toga, on je u sezoni 2000/01 odigrao samo devet utakmica i bio je igrač iz trećeg plana. S druge strane, Modrić je i s 36 godina ključni igrač Reala i do kraja sezone će debelo premašiti Sanchisa", piše Marca i onda ide daleko u prošlost kako bi pronašla igrača s kojim može usporediti Modrića i njegovu dugovječnost.

"Posljednji igrač star 36 ili više godina koji je igrao važnu ulogu u Reali bio je Amancio Amaro. On je zadnju utakmicu za Real igrao s 36 godina i 213 dana u sezoni 1975/76, koju je završio s 28 nastupa za prvu momčad", otkriva Marca.

Inače, najstariji igrač koji je za Real nastupio u nekoj službenoj utakmici bio je Ferenc Puskas, koji je igrao 1966. godine s 39 godina i 36 dana.

"Modrić ima 391 nastup za Real, samo pet manje od Alfreda Di Stefana. Samo su dva stranca ispred Modrića - Marcelo s 528 i Karim Benzema s 559 utakmica za Real", piše Marca.