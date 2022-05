Nogometaši Real Madrida i Liverpoola u subotu od 21 sat u Parizu igraju finale Lige prvaka. Jednu od ključnih uloga u momčadi Carla Ancelottija imat će hrvatski reprezentativac Luka Modrić. Modriću će ovo biti peto finale Lige prvaka, a po drugi puta će igrati protiv Liverpoola u završnici tog natjecanja. Prošli put susreli su se 2018. godine kada je Modrićeva ekipa slavila.

Modrić je ove sezone u posebnom fokusu gotovo svih zaljubljenika u nogomet, stručnjaka, novinara, navijača, pa i svojih bivših suigrača. A jedan je njegov bivši suigrač, legenda Premiershipa, a danas stručni komentator, otkrio kakav je Modrić bio kada je tek došao u Englesku, odnosno u Tottenham.

Bivši igrač Spursa i reprezentativac Engleske, Darren Bent, komentirao je za The Sun Lukine početke u Engleskoj.

"Kada je Luka došao u Tottenham, prvo što sam primijetio bila je njegova tehnika. Igrao sam protiv njega za Englesku, ali gledajući ga iz blizine vidiš da je nekoliko razina iznad ostalih", rekao je Bent i zatim nastavio hvaliti Luku.

'Dobro se hranio'

"Bez obzira na to što pokušao, nisi mu mogao oduzeti loptu. Kao da je imao tri oka. Ne čudi me što unatoč godinama i dalje igra. Ali ne bih vjerovao da mi je netko rekao kako će i s 36 biti na ovoj razini. Apsolutno je nevjerojatan", rekao je Bent.

Bent je analizirao i Modrićevu rutinu, kako se sprema, što jede, kako živi... "Modrić se stalno istezao. Možda je zato tako gibak i fleksibilan. To možeš reći po načinu na koji se kreće s loptom. Uvijek je bio profesionalac koji se dobro hranio. Radio je dodatno u teretani. Sada se vide rezultati", smatra Bent i potom zaključuje.

"Možda godine nisu na strani Reala, ali njegovi igrači znaju kako pobijediti. Već smo to vidjeli ove sezone. A Modrić je u središtu svega. Luka je najbolji igrač s kojim sam ikad igrao. Vidio je dodavanja koja nitko drugi nije. Kada bih mogao imati jednu njegovu osobinu, bila bi to vizija. Vjerujem da može igrati do 40. godine", završio je Bent.