Realov trener Carlo Ancelotti rekao je u nedjelju da je hrvatskog veznjaka Luku Modrića uveo u drugom poluvremenu protiv Barcelone jer je na početku htio dati priliku mlađim igračima, te da klub neće dovoditi nove igrače ovog ljeta. Europski prvak Real Madrid izgubio je 0-1 od rivala Barcelone u svojoj prvoj pripremnoj utakmici odigranoj u Las Vegasu.

“Bila je to dobra utakmica, dobrog intenziteta, posebno u prvom dijelu. Nastojao sam ubaciti nove igrače da se prilagode igri ekipe. Bila je to izjednačena utakmica”, izjavio je Ancelotti o susreti igranom pred 62.000 gledatelja. Dvoboj je presudio pogotkom u 27. minuti Rapfinha, igrač doveden ovaj mjesec iz Leedsa za 58 milijuna eura.

U momčadi Real Madrida predstavio se veznjak Aurelien Tchouaméni, koji je stigao iz Monaca, a priliku je dobio i branič Antonio Rudiger, pojačanje pristiglo iz Chelsea. S druge strane zaigrao je Robert Lewandowski koji je stigao iz Bayerna.

Tko je stigao, stigao je

"Mučili smo se malo s iznošenjem lopte iz zadnje linije. Jasno, kada stavim Casemira, Kroosa i Modrića to je puno lakše, no htio sam da utakmicu počnu mlađi igrači. Obrambeno su odigrali dobro, no ovo im je bila prva zajednička utakmica," izjavio je Ancelotti.

Real Madrid, koji je lani osvojio Ligu prvaka, španjolsko prvenstvo i Superkup, do kraja prijelaznog roka više neće dovoditi nove igrače.

“Momčad je zaključena, imamo puno igrača. Imamo bolju ekipu nego je bila prošle sezone. Također je i intenzitet na treninzima porastao”, rekao je Ancelotti. Na američkoj turneji Real će odigrati još dvije utakmice: 26. srpnja u San Franciscu protiv meksičke Club Americe te 30. srpnja u Los Angelesu protiv Juventusa.

U Barceloni zadovoljni viđenim

Barcelonin trener Xavi Hernandez izjavio je nakon utakmice da je zadovoljan.

"Ostavili smo dobar dojam, što je najvažnije u ovoj fazi priprema. U ovom trenutku je najmanje bitna pobjeda, ali mi koji volimo Barcelonu jako uživamo u pobjedama nad Real Madridom. Prvo poluvrijeme bilo je izvrsno, drugo i ne baš. U svakom slučaju bili smo bolji od Reala i prikazali dobar nogomet”, izjavio je.

Barceloni je ovo bila druga pripremna utakmica nakon pobjede 6-0 nad Interom iz Miamija. Katalonci će na američkoj turneji još igrati protiv Juventusa i New York Red Bullsa.

"Dobro treniramo pa se sada vidjela dobra Barca. Naš glavni cilj je osvajanje titula u nadolazećoj sezoni," poručio je Xavi.

Katalonci su prošlu sezonu završili bez trofeja. Prvenstvo su okončali na drugom mjestu iza Real Madrida. Xavi je rekao da bi u nadolazećim danima mogao doći novi stoper u momčad.

"Što ih više imamo tim bolje jer će ove sezone biti puno utakmica, a također i Svjetsko prvenstvo (u studenom)”, istaknuo je.

Zadnjih dana se nagađa o dolasku Julesa Koundea iz Seville, za kojeg je zainteresiran i Chelsea.

"Ne mogu ništa novo reći. Dođe li bilo koji igrač, doprinijet će”, zaključio je Xavi.