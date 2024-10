U sklopu 11. kola španjolske LaLige svjedočit ćemo i prvom ovosezonskom El Classicu. Real sutra od 21 sat na svom Santiago Bernabeuu dočekuje Barcelone. Po svim pokazateljima hrvatski kapetan Luka Modrić trebao bi startati u toj utakmici, a čini se kako to mišljenje dijeli i španjolski list AS.

As piše kako je trener Reala Carlo Ancelotti za sutrašnju utakmicu razvio pakleni "anti-Flick" plan, a vrlo bitnu ulogu u njemu ima i Modrić. Za Ancelottijev plan nužna je suradnja Kyliana Mbappea i Viniciusa Juniora, a talijanski stručnjak vidi upravo Modrića kao ključnu figuru koja će donijeti loptu do ubojitog dvojca.

As je tako izbacio i tekst s naslovom 'Modrić protiv nostalgije' u kojem navode kako Modrićev nogomet nema rok trajanja i kako on nije još uvijek tu zato što je s Realom osvojio 27 trofeja ili to koliko je velikih utakmica odigrao već zato što je, jednostavno, još uvijek toliko dobar.

Navode i kako je Modrić bio 'ćudesan' u posljednjim preokretima Reala u kojima je oduzimao lopte i razbijao linije te bio jedan od najboljih pojedinaca Kraljevskog kluba. Modrićeva odlična forma u posljednje vrijeme daje mu puno nade da će se sutra naći u početnoj postavi, ako je vjerovati Asu.

