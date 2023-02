Real Madrid danas od 14 sati gostuje kod Mallorce u susretu 20. kola španjolske La Lige. Ta utakmica mogla bi biti posebno važna za Luku Modrića jer ako upiše ijednu minutu na ovom gostovanju, ponovno će ispisati povijesti Kraljevskog kluba.

Modrić bi tim nastupom došao do svog 439. nastupa u dresu Reala, čime bi preskočio Ronalda, s kojim trenutno dijeli 19. mjesto na vječnoj ljestvici Reala s 438 službenih nastupa. Samo tri stranca u povijesti Reala imaju više nastupa od Modrića, a to su Benzema, 607, Marcelo, 546 i Roberto Carlos, 527.

Može doći i do svojeg 22. trofeja kao igrač Reala

Modrić bi uskoro mogao doći i do svojeg 22. trofeja kao igrač Reala. Riječ je o klupskom Svjetskom prvenstvu koje se upravo igra, na kojem je Real veliki favorit za osvajanje. Ispred hrvatskog kapetana bi u tom slučaju ostala samo trojica igrača, a to su Marcelo s 25 trofeja, Paolo Gento s 23 te Benzema, koji u Maroku može doći do 23. trofeja.