U odgođenom susretu 17. kola španjolskog nogometnog prvenstva Real Madrid je pobijedio Valenciju s 2-0 smanjivši zaostatak za vodećom Barcelonom na pet bodova.

"Kraljevski klub" se mučio u prvom poluvremenu protiv "Šišmiša", no u nastavku je zaigrao daleko bolje i sasvim zasluženo je stigao do tri boda. Real je poveo u 52. minuti sjajnim pogotkom Marca Asensija, a samo tri minute kasnije je Vinicius Junior povećao na 2-0. Kod oba gola asistent je bio Karim Benzema.

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić za Real je igrao do 66. minute, kada ga je trener Carlo Ancelotti povukao iz igre i umjesto njega uveo Fedea Valverdea.

Na presici nakon utakmice Ancelotti je morao objašnjavati zašto je Modrića, po njegovim riječima ključnom igraču Reala, zamijenio već nakon sat vremena.

"Govorili ste da je Modrić nezamjenjiv. Je li njegov status i dalje takav s obzirom na to da ste ga opet rano zamijenili?", pitao je jedan novinar, a Ancelotti je odgovorio:

"U procesu smo tranzicije, smjene generacija i to će trajati do kraja sezone. Nastavit ću davati značajniju minutažu igračima koji su po statusu iza Modrića, ali uzimajući u obzir da je on esencijalan."

Modriću ugovor istječe u lipnju ove godine, za četiri mjeseca i još uvijek je neizvjesno hoće li mu klub ponuditi produženje.