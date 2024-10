USUSRET DERBIJU / Mbappeu prvi,a Luki čak 35. El Clasico: Ancelotti impresioniran Modrićevom dugovječnošću

U subotu od 21h sve su oči uprte u El Clasico. I dok će to Mbappeu biti debi u 'derbiju svih derbij', za Luku je to mačji kašalj. Modrić će nastupom na Santiago Bernabeu biti sudionik čak 35. El Clasica u svojoj karijeri. Trener Ancelotti ne može se prestati diviti dugotrajnosti Modrićeve genijalnosti. No osim Luke naglasak je i na nekim novim igračinama poput mladog Laminea Yamala. Pogledajte najavu El Clasica u prilogu RTL-ovog Mara Miljanića.