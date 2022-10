Prije mjesec dana engleski su ga mediji razapinjali i zazivali njegovu smjenu, a danas ti isti mediji tvrde da bi upravo on mogao preuzeti njihovu reprezentaciju. Ako je za vjerovati napisima Telegrapha, najizgledniji kandidat za preuzimanje engleske reprezentacije je Nijemac Thomas Tuchel.

Tuchela su prošlog mjeseca smijenili s dužnosti u Chelseaju i to nakon svega godinu i pol djelovanja. U tih je godinu i pol dana Tuchel donio Ligu prvaka i još dva trofeja, a presudio mu je poraz od Dinama na otvaranju grupne faze Lige prvaka.

Southgateu visi posao

Tuchel je, kako su tada pisali engleski mediji, potpuno izgubio kontrolu nad svlačionicom, momčad je igrala loše, on je stalno rotirao igrače i de facto nije imao stalnu početnu postavu. Sve su to pratili i loši rezultati i navodni loši odnosi s novim vlasnikom Toddom Boehlyjem, pa je logično bilo da je vrijeme za razlaz.

Što se aktualnog izbornika Garetha Southgatea tiče on je tu već šest godina i ima ugovor do 2024. godine, ali posljednje vrijeme ne uživa baš previše povjerenja. Engleska je pala u Ligu B Lige nacija i to je baš jako loše sjelo tamošnjim navijačima, a hoće li ostati na klupi ovisit će o tome kako će Engleska proći na Svjetskom prvenstvu.

Englezi su jedni od favorita na SP-u, a imaju vrlo laganu skupinu s SAD-om, Walesom i Iranom.