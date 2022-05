Bivši hrvatski reprezentativac i aktualni član stručnog stožera Hrvatske U-19, Niko Kranjčar, u razgovoru za Hrvatski nogometni savez otkrio svoja razmišljanja o brojnim temama.

Pričao je kako se osjeća u novoj nogometnoj ulozi, koliko je posvećen trenerskom poslu, koliko ga nose emocije, kako pristupiti razvoju mladih nogometaša, što očekuje od Vatrenih u Kataru, koliko je svijetla budućnost hrvatskog nogometa…

"Imam sreću da sam odrastao uz prvog kapetana hrvatske reprezentacije, u mene je usađena emocija nošenja hrvatskog dresa i imam veliku potrebu to prenositi sljedećim generacijama. Temelj svega je ponos i čast igranja za hrvatsku reprezentaciju", rekao je između ostaloga Niko Kranjčar.

"Ne prođe ni minuta da ne razmišljam o trenerskom poslu, jako sam posvećen tome. Svi mi koji radimo u hrvatskom nogometu imamo veliku odgovornost prema njemu. Mislim da je izvrsno što se sve veći broj reprezentativaca uključuje u rad HNS-a", kaže bivši igrač Dinama i Hajduka.

Komentirao je i šanse A reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Kataru.

"Hrvatski nogomet je fenomen koji je cijenjen u cijelom svijetu. Vjerujem da ćemo ponoviti nastup u finalu Svjetskog prvenstva, zbilja to mislim", rekao je Kranjčar i potom je naglasio da nam nedostaje centarfor.

Nema ga na društvenim mrežama

"Nedostaje nam Mandžukić ili napadač poput njega, ali dečki koji su došli u reprezentaciju donijeli su neku novu dimenziju. Stvari se moraju poklopiti na velikim natjecanjima. Imamo najuspješnijeg izbornika u povijesti Hrvatske, stožerni igrači još su tu", veli Niko i zatim nastavlja...

Imamo šanse ostvariti velik uspjeh, no to ne ovisi samo o nama. Srebro na Svjetskom prvenstvu nije slučajnost i vjerujem da će se to ponoviti. Nakon '96. i '98. ljudi su rekli da se to neće nikad ponoviti. Povijest nam je pokazala da nema brige za hrvatsku reprezentaciju", rekao je Kranjčar.

Zatim je otkrio i jedan zanimljiv detalj. Kranjačara se, naime, ne može pronaći na društvenim mrežama. Kruže i Facebookom i Instagramom brojni profili s njegovim imenom, ali niti jedan ne djeluje vjerodostojno. Kranjčar se uglavnom kloni i medija, ne voli se pojavljivati u javnosti, a isto tako izbjegava i društvene mreže, a sada je otkrio i zašto.

"Mladim igračima je teže uspjeti nego prije. Velik sam protivnik društvenih mreža, to izaziva veliki pritisak na mlade ljude. Ne zavidim im, sretan sam jer sam odrastao u drugačijem okruženju. Mi moramo sad živjeti s tim jer se neće promijeniti i moramo pomoći mladima da prođu kroz neke faze", pojasnio je Kranjčar.