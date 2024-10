Mladi Vatreni igraju biti ili ne biti utakmicu u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. Prije četiri dana na stadionu Ivan Kušek Apaš teškom mukom je svladana Andora.

Reprezentativci ove male pirenejske zemlje odolijevali su sve do 60. minute kada je Beljo zabio za 1:0, a točku na i stavio je Veldin Hodža pet minuta prije kraja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

S ta tri boda Hrvatska je došla na 19 bodova, dva više od Grčke i drži drugo mjesto skupine. Prvi su sigurno Portugalci koji su tako osigurali plasman u Slovačku. Jednostavna računica kaže da sve osim poraza garantira Vatrenima drugo mjesto i baraž, dok bi porazom ispali iz utrke za Euro. Postoji mogućnost da s drugim mjestom izbjegnemo baraž i plasiramo se na Euro kao jedna od tri najbolje drugoplasirane ekipe. Za tako nešto izabranici Ivice Olića danas od 18.00 moraju pobijediti Grke i nadati se pomoći s drugih terena.

Ispred Vatrenih su trenutno Belgija, Švicarska, Poljska i Francuska te bi barem tri od te četiri ekipe morale izgubiti bodove kako bi Hrvatska imala izglede za direktan plasman s drugog mjesta. Utakmicu je najavio i izbornik Ivica Olić koji je u svom mandatu slavio protiv Farskih Otoka i Andore te izgubio od Portugala.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Obje ekipe imaju šanse ući najmanje u doigravanje, dodatne kvalifikacije, tako da sigurno poslije Portugala dvije najkvalitetnije ekipe. Ekipa Grčke također je promijenila trenera, ovo će mu biti treća utakmica. Promijenio je nekoliko igrača i sustav pa nemamo puno utakmica koje smo mogli analizirati. To su bili Farski otoci i prijateljska utakmica protiv Slovačke pod novim vodstvom. Ono što smo vidjeli, za to smo se pripremali i nadam se da ćemo ih spremno dočekati. Bit će to sasvim drukčija utakmica u odnosu na Andoru jer protivnik ima više kvalitete i brži je i čvršći u duelima. Međutim, kao što sam rekao, vjerujem u ove dečke, vjerujem u svoju ekipu i nadamo se dobrom rezultatu", dodao je Olić.

Podsjetimo da je prva međusobna utakimca ove dvije reprezentacije prije gotvo točno godinu dana završila 2:2. Hrvatska je tada preokrenula rezultat nakon ranog vodstva Grčke golovima Veldina Hodže i Marina Ljubičića te imala sva tri boda u rukama sve do 89. minute kada je Georgios Koutsias zabio za izjednačenje i tako su Grci danas u prilici pobjedom u Koprivnici izboriti baraž na štetu Hrvatske. Nadamo se da će naši mladi reprezentativci danas osigurati drugo mjesto i da nećemo gledati još jednu grčku trgediju kakve smo obično gledali u susretu hrvatskih i grčkih reprezentacija i klubova.

POGLEDAJTE VIDEO: Olić secirao debakl naših klubova u Europi: 'To nije bilo lijepo vidjeti, ali nije nezasluženo'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa