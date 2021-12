Derbi Hajduka i Dinama na Maksimiru završio je pobjedom Splićana, no u pozadini svega odvila se jedna manja, no i dalje vrlo zanimljiva priča.

Sjećate li se Jadranskog derbija ukojem je u gostima na Rujevici Hajduk u posljednjim sekundama odnio pobjedu? Iza riječkog gola mogao se tad vidjeti jedan od sakupljača lopti koji je proslavio gol Hajduka. Kako su sakupljači lopti obično članovi mlađih kategorija Rijeke, nije to baš najbolje sjelo upravi.

Taj se dječak zove Toni Vuković, ima 11 godina, a Dalmatinski portal piše da ga je Hajduk uzeo u svoje redove nakon što su ga u Rijeci skoro pa odbacili.

Dočekao ga Livaja

"Mi smo pozvani na razgovor. U ime Rijeke je govorio Fausto Budicin. Prva rečenica je bila: 'Svako dijete ima pravo navijati za koga god hoće, ali...' Onda je krenulo. Rekao je potom da je dobio nalog da drugi dan do 12 sati mora djetetu dati ispisnicu i opet 'ali'... Kaže da mu je neće dati jer je to Toni, ali da je to bilo bilo koje drugo dijete iz ekipe da bi dobilo ispisnicu. Zatim je kazao: 'Žestoko ćemo ga kazniti da bude ekvivalent ispisnici'. Rekli su mu da ostane doma tjedan dana i nek ne ide na Rujevicu i na zadnje kolo lige, a oni će u tom periodu odlučiti koja će biti kazna odnosno sankcija", rekao je Tonijev otac Željko u razgovoru za Dalmatinski portal te dodao:

"Kada je nakon par dana izašla ona vijest pa demant Rijeke, nakon 20 minuta je Budicin javio da Toni može sutra doći na trening i da mu je sve oprošteno. Onda smo mi rekli da smo već zatražili ispisnicu."

Njegovi roditelji rekli su da su se na ovakav potez odlučili jer su se osjećali pomalo ugroženima. Tonija je zato na Poljudu dočekao Marko Livaja, a njegova rečenica po dolasku u Hajduk govori sve.

"Ovo mi je najbolji dan u životu", rekao je Toni.