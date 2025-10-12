Mladi Hrvat sve više oduševljava u Bundesligi: Evo kako na to gledaju u Tottenhamu

U Hamburgu su odlučno odbacili glasine da bi Tottenham mogao već u siječnju prekinuti posudbu Luki Vuškoviću i vratiti ga u London.

Kako ističu iz njemačkog kluba, mladi hrvatski branič ima savršene uvjete za razvoj upravo u Bundesligi, gdje je u kratkom vremenu pokazao da posjeduje zrelost i potencijal kakav su u Engleskoj i očekivali.

Posudba u HSV

Vušković je službeno postao igrač Tottenhama ovoga ljeta, nakon što je londonski klub još 2023. postigao dogovor s Hajdukom o njegovu transferu po navršenoj punoljetnosti.

Englezi su, svjesni koliko je minutaža ključna za napredak tinejdžera, odlučili odmah ga poslati na sezonsku posudbu u Hamburger SV, gdje je 18-godišnjak dobio priliku igrati u kontinuitetu i razvijati se u seniorskom nogometu.

Iako je u prvim tjednima bio član Tottenhamova kadra u Premier ligi i bio prijavljen za susrete protiv Burnleyja i Manchester Cityja, nije dočekao debi pod trenerom Thomasom Frankom. Umjesto toga, preselio je u Njemačku – i taj se potez pokazao punim pogotkom.

U Tottenhamu prate njegov razvoj

Mladi stoper je već odigrao četiri od pet utakmica za HSV u Bundesligi, postigao pogodak protiv Heidenheima u pobjedi 2:1, te u kratkom roku postao važan dio obrambene linije.

Njegov napredak nije prošao nezapaženo u Tottenhamu, gdje pomno prate njegov razvoj. U ugovoru o posudbi postoji klauzula koja dopušta da ga Englezi vrate u siječnju, no to bi se dogodilo samo u slučaju većih ozljeda u obrani “Spursa”.

Sportski direktor HSV-a Claus Costa uvjeren je da do toga neće doći:

“Imali smo vrlo konstruktivne razgovore s Tottenhamom – riječ je o izuzetno profesionalnom klubu. Njihov menadžer za posudbe stalno je u kontaktu s nama, što samo pokazuje koliko ozbiljno prate Luku. Tottenham nema interes slabiti nas niti prekidati posudbu,” rekao je Costa za Transfermarkt.

“Razumijem da se žele zaštititi od najgorih scenarija, ali vjerujem da i oni dobro znaju koliko je situacija ovdje dobra za Luku. Iskreno se nadam da nikada nećemo doći u poziciju u kojoj bismo morali razmišljati o nečem drugačijem.”

Vušković, koji je još prošle sezone u razgovoru za L’Avenir istaknuo da mu je san zaigrati za Tottenham, i dalje ide korak po korak.

“Znam da su tamo svjetske klase poput Van de Vena i Romera, ali vjerujem da mogu izboriti svoje mjesto. Fokusiran sam na napredak, radim s osobnim trenerom na brzini i eksplozivnosti, ali volim i napadati. Još u Hajduku sam zabijao golove s polovice terena – taj osjećaj mi daje dodatnu motivaciju,” rekao je tada mladi Splićanin.

