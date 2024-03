Povijesni dan za Dinamo. Zagrebački će klub u nedjelju u 12 sati imati izbore za predsjednika kluba, a kandidati su već svima dobro poznati Mirko Barišić i Velimir Zajec.

Navijači zagrebačkog kluba na utakmici Dinamo-PAOK jasno su pokazali tko za njih treba biti predsjednik. Na sjevernoj tribini podigli su transparentna kojem je pisalo: "Evo vam bilješke za nedjelju - Velimir Zajec".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Stvari, kako se čine, ne idu u prilog aktualnom predsjedniku Barišiću jer samo dan uoči izbora predsjednik Nadzornog Odbora Ognjen Naglić optužio je Barišića kako su izbori za 2. izbornu jedinicu namješteni.

Međutim, drama za Barišića nije stala. Zajec je uspio pridobiti Skupštinara s Barišićeve liste, odvjetnika Lovru Maržića. Iako trenutno još uvijek nema većinu na svojoj strani čini se kako Barišićevi ljudi vrlo brzo mijenjaju mišljenja pa mu glasovi možda neće biti problem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Čini se kako se Barišićeva većina samo topi, ali teško da on nema za to rješenje. Aktualni je predsjednik u subotu kasno navečer sazvao hitnu sjednicu Izvršnog Odbora koju je zakazao samo sat vremena prije izbora. Razlog je taj što on i Nikola Hanžel žele izbaciti ljude sa svoje liste koji su svoj glas planirali dati Velimiru Zajecu.

Prema pisanju 24 sata Barišić i Hanžel žele izbaciti tri člana koja se nalaze na listi aktualnog predsjednika. Radi se o već spomenutom Lovri Maržiću, Josipu Balenu i Janku Gogolju. Sva trojca su dali do znanja da je njihov izbor Velimir Zajec, ali izgleda da Barišić svim silama pokušava okrenuti ishode izbora.

Tekst se nastavlja ispod oglasa