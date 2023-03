U zagrebačkom hotelu Sheraton održana je redovna sjednica Skupštine GNK Dinamo na kojoj se odlučivalo o novim članovima Izvršnog odbora i Nadzornog odbora, ali je nakon dva sata sjednica prekinuta jer su 33 člana skupštine sklona Zdravku Mamiću, a koju predvodi Damir Zorić, napustila sjednicu.

Ostalo je 37 zastupnika, a kvorum je 41 nakon čega je predsjednik Mirko Barišić ustvrdio kako nema kvorum.

"Gospodo, nemamo kvorum, on je 41. Ako nemamo kvorum ne možemo donositi druge odluke. Kvorum je srušen. Vidjet ćemo kada će biti nova skupština, za dva, tri, šest mjeseci. Klubom i dalje upravlja Uprava i predsjednik kluba", rekao je Barišić.

Nakon skupštine Mirko Barišić se obratio okupljenim novinarima.

''Razočaran sam jer smo takvo društvo. Je li mi odgovara ova situacija? Ne, ali klub ide dalje. Za godinu dana znam da će situacija biti drugačija. Obogatili smo skupštinu s osam novih članova, navijača Dinama. To znači demokratizacija Dinama. Ovo je budućnost Dinama, a ne ovaj cirkus koji smo imali. Moramo imati novi statut, Zorić? Nemam pojma što on hoće, ali on je passe. Mamić? Nismo ga spominjali i za njega nema mjesta u Dinamu. To je jasno svima. Čak se i ova druga strana distancira od njega", rekao je Barišić, a prije njega se predstavnicima medija obratio Zorić:

''Ja ne znam tko su ovo ljudi koji su se pojavili na Skupštini. To članovi Dinama nisu. Ovo je nasilje nad Dinamom i nije prvi puta. Četiri najbolja povjerenika Dinama su izbačena. Tko su tih 8 povjerenika koje Skupština Dinama treba verificirati, nemam pojma, Ovo je poraz Dinama. Barišiću sretno bilo. Prodali su igrača koji je zabio jedan od najljepših golova na SP-u koji nam je donio medalju ispod cijene. U tome ne želim sudjelovati. Ionako nismo sudjelovali u ničem u Dinamu odavno. Mogu vam pokazati zapisnik od skupštine od 12. prosinca gdje su poništene odluke upravo zbog ovakvog postupka. Zašto sada to prolazi? A i tada su isti ljudi vodili skupštinu. Tada je zbog njihovih pogrešaka kažnjena ova struja koju zovete kako zovete. Žao mi je, zaista mi je žao."