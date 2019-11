MIOČIĆ NIKAD BLIŽE NAJBIZARNIJEM MEČU KARIJERE: ‘Neka dođe samo i bira ring ili kavez. Razbit ću ga’

‘Ako se želi boriti u kavezu, itekako ću biti zainteresiran za to’

Očito su obojica namirisala dobru zabavu, “show” i na kraju priliku za velikom zaradom. Vjerovali ili ne, meč jednog od najboljih teškaša u boksu, Tysona Furyja i najopakijeg MMA borca na svijetu, prvaka UFC-ove teške kategorije, Stipe Miočića, sve je realniji. Popularni “Kralj Cigana” već nekoliko tjedana proziva klivlendskog vatrogasca i opakog udarača UFC-a na meč, a ovaj mu svaki put iznova kontrira i praktički ulazi u “trash talk”.

Miočić želi borbu

Furyjevi ispadi i prozivke zaista nisu ništa novo, ali zapravo malo čudi reakcija inače vrlo smirenog i odmjerenog Miočića koji je objeručke prihvatio prepucavanje s Furyjem. Još su zanimljivije njegove izjave da ga više zanima okršaj s Furyjem nego treći meč protiv Daniela Cormiera. Miočić je na gostovanju kod novinara Ariela Helwanija kazao kako bi vrlo rado ušao u kavez ili ring s Furyjem.

“On je talentiran borac, tako da nema sumnje da bi na nogama bio jako opasan. Ako se želi boriti u kavezu, itekako ću biti zainteresiran za to. No, ušao bih s njim i u ring, ja obožavam boksati i volio bih boksati protiv njega. On je sjajan borac, osim toga je i super tip te mislim da bismo pružili pravi show. Boks me čak više intrigira jer bi to bilo nešto novo, nešto drugačije. U MMA-u moraš misliti na različite stvari, u boksu si na nogama i znaš što trebaš raditi, otvoreno se potući”, izjavio je Miočić.

Fury prihvatio izazov

Američki Hrvat nije trebao dugo čekati na odgovor Furyja, koji kaže kako će mu se posvetiti čim riješi Deontaya Wildera.

“Stipe je rekao da želi boksati sa mnom. To bi zasigurno bila dobra borba. Čim sklonim Wildera s puta, borit ću se sa Stipom u boksačkom meč. Ako je to ono što želi”, izjavio je Fury za službenu stranicu svoje agenice MTK Global.

“Bio bi to veliki sudar dva različita sporta, baš kao i onaj Mayweathera i McGregora. Otvoren sam za taj meč tako da me slobodno može posjetiti. Ishod će biti isti i za njega i za ostale, sve ću ih razbiti”, poručio je veli Fury.

Iz njihovih se rečenica može iščitati kako će vjerojatno obojica prvo odraditi mečeve s Cormierom, odnosno Wilderom, a onda bi se zaista mogli posvetiti jedan drugome. Miočićev meč s Cormierom očekuje se negdje u siječnju ili veljači 2020. godine, a Wilder i Fury negdje u veljači sljedeće godine. Dakle, Miočić i Fury bi mogli u ring ili kavez negdje sredinom 2020. godine.