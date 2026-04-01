Milijarde su u igri, ali nešto ne štima: UEFA povukla potez, čeka se odgovor FIFA-e

UEFA traži od FIFA-e povećanje nagradnog fonda i veću pomoć s troškovima povezanim sa sudjelovanjem reprezentacija ovog ljeta na Svjetskom prvenstvu, koje bi trebalo generirati više od 11 milijardi dolara prihoda, izvijestio je The Athletic u srijedu.

UEFA-u, koja upravlja nogometom u Europi, nekoliko je europskih saveza zamolilo da lobira kod FIFA-e u njihovo ime. FIFA se obvezala reinvestirati prihod u globalni nogomet, ali organizacije ne znaju koliki će biti njihov udio.

Neki timovi zabrinuti su da bi im troškovi igranja na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi mogli premašiti ono što zarade ili da neće donijeti puno novca.

Svjetsko prvenstvo zajednički je sjevernoamerički pothvat SAD-a, Meksika i Kanade, a počinje 11. lipnja s dvije utakmice u Mexico Cityju, a zatim se nastavlja sljedeći dan s jednom utakmicom u Torontu i drugom u Los Angelesu.

Finale turnira s 48 momčadi zakazano je za 19. srpnja na stadionu MetLife u East Rutherfordu, u New Jerseyu.

Očekuje se da će se pitanje isplate raspravljati na Kongresu FIFA-e u Vancouveru krajem svibnja, prema izvješću, u kojem se također navodi da će svaka momčad dobiti 1.5 milijuna dolara za troškove pripreme, kao i naknadu za hranu, putovanje i smještaj za delegaciju od oko 50 osoba.

