Mile Svilar, 24-godišnji vratar Rome, početkom ožujka dobio je odluku da više ne želi nastupati za nogometnu reprezentaciju Srbijei zatražio je promjenu nogometnog državljanstva. Svilar je preko direktora Rome o svojoj odluci obavijestio Srpski nogometni savez i htio je iskoristiti pravilo FIFA-e i promijeniti nacionalnu momčad.

Svilar je za srpsku reprezentaciju nastupio jednom, 2021. godine, a član Rome je od 2022.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

On je htio promijeniti nogometno državljansto kako bi mogao braniti za Belgiju, no ta želje mu se neće ispuniti. On, naime, nema pravo igrati za Belgiju zbog jednog nastupa za Srbiju. A da stvar bude još goda, u srbiji su ga prekrižili zbog želje za promjenom državljanstva, izbornik 'Piksi' Stojković je reko da ga više neće zvati, tako da je Mile ostao bez šanse za reprezentativnom karijerom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Vidio sam izjavu izbornika Piksija da je Svilar precrtan, nije rekao tim riječima, ali to to znači i nije mi se svjidelo. Direktor Rome je javio ljudima iz FSS da se on neće odazvati. Pričamo o tom postupku, mlad je, tek je počeo braniti na vrhunskoj razini, ististnuo je prvog golmana Rome. Mlad je i možda je to rekao 'vruće glave'", rekao je Ranko Stojić, bivši srpski golman, a sada analitičar u programu Arenesport.

Tekst se nastavlja ispod oglasa