Aleksandar Pavlović (19), supertalentirani veznjak Bayern Munchena, prihvatio je poziv njemačkog izbornika Juliana Nagelsmanna i u budućnosti bi trebao nositi dres njemačke reprezentacije. Za Elf je trebao debitirati u sljedećoj reprezentativnoj akciji, krajem ožujka, no to se neće dogoditi jer ima upalu krajnika i prije nekoliko dana je otkazao svoj dolazak na okupljenje. Pavlović je u utorak ujutro obavijestio Nagelsmanna da će morati propustiti obje utakmice, protiv Francuske i Nizozemske koje se igraju 23. i 26. ožujka.

Prije nego što je odlučio da će igrati za Njemačku, Srpski nogometni savez pokušao je nagovoriti Pavlovića, čiji je otac iz Srbije, da odabere njihovu A vrstu, no on je odlučio da želi nastupati za Njemačku i srpski mediji, koji pomno prate tu situaciju, njegov su odabir nazvali "šokantnim", a nakon što je otkazao dolazak na ovo okupljanje njemačke reprezentacije, u Srbiji su se počeli nadati da bi se ipak mogao predomisliti i odlučiti da će nositi dres Srbije.

Sada, nakon novog Pavlovićevog poteza, Srbi su se opet ponadali.

Naime, on je na Instagramu nastavio 'lajkati' objave koje imaju veze sa reprezentacijom Srbije. A posljednja objava koju je označio bila je ona povodom prijateljske utakmice Srbije i Rusije u četvrtak u Moskvi.

Sada se oni pitaju je li to on slučajno napravio ili je to znak da se predomislio i da će ipak igrati za Srbiju.