U posljednjem nedjeljnom susretu 32. kola talijanske Serie A nije bilo golova, a nogometaši Torina i Milana su podijelili bodove.

Milan je imao šansu dodatno se učvrstiti na vrhu ljestvice, no uz ovaj rezultat otišao je na dva boda plusa u odnosu na Inter i Napoli, s tim da Inter ima utakmicu manje. Torino je i dalje na 11. mjestu.

Oba sastava mogu žaliti za preostala dva boda, a igra se nakon tvrdog prvog dijela otvorila u nastavku kada su se na obje strane propuštale šanse. Za Torino, sastav kojeg vodi hrvatski trener Ivan Jurić, Josip Brekalo je odigrao cijelu utakmicu, dok je Marko Pjaca ostao na klupi za pričuve.

Milan prije ovog susreta imao niz od četiri pobjede

Treba istaknuti kako je prije ovog susreta Milan imao niz od četiri pobjede u međusobnim dvobojima protiv Torina.

Sve do 81. minute nogometaši Salernitane su vodili 1-0 na Olimpicu protiv Rome, ali su Rimljani na kraju ipak pobijedili s 2-1. Na asistenciju legendarnog Riberyja gol za 1-0 gostiju postigao je Radovanović u 22. minuti. I sve do same završnice posljednja momčad na ljestvici je vodila, ali na kraju je ipak ostala bez ičega.

U 81. minuti je sjajan pogodak postigao Carles Perez koji je s 20 metara krajnje precizno naciljao suparničku mrežu, dok je potpuni preokret uslijedio u 85. kada je Smalling, nakon prekida, pogodio za 2-1.

Roma preskočila Lazio

Roma je opet preskočila gradskog rivala Lazio te je peta na ljestvici, dok je situacija Salernitane sve kompliciranija. Klub iz Salerna ima šest bodova manje od najbliže Venezije i Genoe.

Podsjetimo kako su ranije veliki kiks napravili nogometaši Napolija koji se bore za naslov prvaka talijanske Serie A. U dvoboju 32. kola, na domaćem terenu, poraženi su od Fiorentine s 2-3.

Fiorentina je na Diego Maradona stadionu povela u 29. minuti pogotkom Gonzaleza. U 56. minuti u igru je, za domaćina, ušao belgijski nogometaš Dries Mertens te je samo dvije minute kasnije pogodio za izjednačenje. No, na isti način je uzvratio Francuz Ikone na drugoj strani. U igru je ušao u 65. minuti, a pri prvom dodiru s loptom zabio je za 2-1 Fiorentine, dok je Arthur Cabral u 72. bio strijelac za 3-1.

Osimhen je u 84. vratio barem malu nadu Napoliju golom za 2-3, ali domaćinu je i bod ostao nedohvatljiv do kraja utakmice. Uz ovu pobjedu, ali i poraz Atalante, Fiorentina se popela na sedmo mjesto ljestvice.