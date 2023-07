Bivši hrvatski reprezentativac Ante Rebić na izlaznim je vratima talijanskog giganta Milana i očekuje se da u ovom prijelaznom roku potpiše za novi klub.

Iza Rebića su slabije dvije sezone, no, unatoč tome, ponuda za njega navodno ne manjka.

Prošloga tjedna je za njega ponudu poslao turski velikan Bešiktaš koji ga je htio posuditi, no on to nije prihvatio.

A sada je Rebiću stigla nova ponuda i to iz Saudijske Arabije. Tu informaciju je objavio Sky Sports, koji ne navodi o kojem se klubu radi, ali otkriva da se radi o jako bogatoj ponudi po kojoj bi Rebić zarađivao 10 milijuna eura po sezoni. No, on je i tu ponudu odbio.

Podsjetimo, Rebić je potpuno ispao iz planova trenera Milana Stefana Piolia i prije nekog vremena mu je rečeno da ovoga ljeta potraži novi klub.

Nakon toga je Pioli objavio popis igrača koji će putovati na pripreme za sljedeću sezonu u SAD, a na njemu nije bilo Rebića i time je postalo kristano jasno da on više nema budućnost na San Siru.