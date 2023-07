Kontroverzni kanadski golman Milan Borjan nakon šest godina napustio je Crvenu zvezdu, gdje je otpisan nakon dolaska novog trenera Baraka Bahara.

U sezoni pred nama ovaj 35-godišnji golman rođen u Kninu provest će na posudbi u Slovanu iz Bratislave.

"Milan Borjan je bio jasan izbor kao pojačanje od prvog trenutka kada se pojavila mogućnost da ga dovedemo. Učinio sam sve što sam mogao kako bismo uspjeli dovesti. On je golman s ogromnim iskustvom na klupskom, ali i reprezentativnom nivou. On je točno ono što nam je bilo potrebno, netko tko može donijeti mir i sigurnost u našu obranu. Siguran sam da ćemo to i dobiti od Milana Borjana, koji je došao kod nas na godinu dana", rekao je direktor Slovana Ivan Kmotrik.

U novom klubu Borjan će igrati u Marka Tolića, koji je također stigao u Slovačku na posudbu iz Dinama, a Slovan, ako ostane u ligi, mora otkupiti njegov ugovor.

Slovan je inače aktualni prvak, te će igrati u kvalifikacijama za Ligu prvaka.

Borjan je inače poznat po kontroverznim izjavama vezanim uz mjesto njegovog rođenja.

"Nisam rođen u Hrvatskoj, rođen sam u Krajini, Dalmaciji. To je bilo srpsko mjesto. Ja sebe opisujem kao nekoga tko je rodom iz Srbije, iz Dalmacije, ali osjećam se kao Kanađanin jer sam tamo proveo puno godina", rekao je u nekoliko navrata.