Čak šest mjeseci trajala je medijska izolacija kapetana i najboljeg strijelca Hajduka Mije Caktaša (29). On se nije oglašavao, a službeni Hajduk je njegovo protjerivanje u drugu momčad pravdao time što je Mijo odbio sve prijedloge dogovora. Kako smanjenje postojećeg ugovora i potpis novoga, tako i transfer u drugi klub. Konačno, Caktaš je odlučio istupiti i za 24sata otkriti svoju stranu priče. I ona je potpuno drugačija od onog što je službeni Hajduk predstavljao u javnosti. Svaka priča ima dvije strane a sad je konačno došao trenutak da se čuje i njegova strana...

'Bez dozvole kluba nisam smio dati intervju'

"Bez dozvole kluba nisam smio dati intervju, a da sam samovoljno istupio platio bih kaznu, vjerojatno maksimalnih 150.000 kn. Čak ni kazna nije bila problem, ali nisam želio svojim istupom narušiti atmosferu u klubu dok je trajala borba za Europu. Zbog toga sam čekao istek ugovora", kazao je Mijo Caktaš i nastavio pričati...

"Jedina istina je da ja s Darkom Nejašmićem nemam potpisan ugovor. Surađujemo već 15 godina, u međuvremenu je naš odnos prerastao u prijateljski, i sve odluke donosimo zajedno. Kad sam se vraćao u Hajduk imao sam bolju ponudu iz Turske, ali on me podržao u odluci da se vratim kući za manji iznos, a nije uzeo ni zajamčenih 10% posredničke provizije od Hajduka koji su mu nuđeni", rekao je Mijo Caktaš i naglasio kako njegov menadžer nije bio nikakva prepreka za produljenje ugovora s Bijelima:

'Žao mi je što je Jakobušić netočno informirao javnost'

"Naravno da nije. Neki krive njega, ali priča je posve drugačija. Odluka je bila isključivo moja i žao mi je što je predsjednik Lukša Jakobušić oko svega što se događalo netočno informirao javnost".

Caktaš je kazao i kako će sad navijači saznati sve. I onda je krenuo...

"Predsjednik je zvao mene i zastupnika na sastanak 5. siječnja i na tom mi je sastanku kazao da sam mu ja ključan, ako ja pristanem na produženje ugovora u manjem iznosu, da će mu s ostalim igračima biti lako. Tražio je da potpišem novi, smanjeni ugovor, ali ni tada ni kasnije nije precizirao koliko. A ako ne želim, da će me tretirati kao kapetana i najboljeg igrača do kraja sezone te da će mi sve uredno biti plaćeno iako vjerojatno neću igrati ali ću biti dio prve momčadi", počeo je priču Mijo Caktaš...

"Moj zastupnik mu je na tom sastanku rekao da za mene ima klub i da Hajduk može dobiti 500.000 eura odštete, iako sam ušao u zadnjih šest mjeseci ugovora, no on je odgovorio da mu se ne javljamo bez milijun i pol eura!? Rastali smo se i ja sam čekao prijedlog novog ugovora, no nitko mi se nije javljao, a ubrzo su obustavljene isplate rata iz mog ugovora, izbrisan sam i sa svih promotivnih materijala za 110. rođendan kluba".

'Namjeravao sam karijeru završiti u Hajduku'

Nije na tom stao...

"Namjeravao sam karijeru završiti u Hajduku i pitao sam ga kakvi su planovi, hoće li biti pojačanja... On je izjavio to što je izjavio, a svi igrači koje je nakon toga doveo govorili su kako ih je u Hajduk privukla predsjednikova vizija i planovi. Hajduk je moj klub i nisam im želio stvarati dodatne probleme u ovoj teškoj financijskoj situaciji. Prije mjesec dana predsjednik me molio da im izađem u susret i odgodim isplate zaostalih rata jer nemaju novca, i ja sam na to pristao".

Jakobušića je okrivio za sve...

"Može me slobodno Jakobušić blatiti koliko hoće i iznositi neke svoje priče o meni, ali činjenice i brojke ne lažu, zauvijek ostaju zapisane. Zna se koliko sam se novca odrekao u korist Hajduka, koliku sam ostavio odštetu kad sam odlazio, koliko sam uplaćivao za humanitarne akcije, nagovarao suigrače da se odreknemo dijela primanja u koroni... Istina se ne može zauvijek skrivati".

'Vratit' ću se kad ova garinuta ode, naravno besplatno'

Za jednim Mijo Caktaš žali...

"Jako mi je žao što nisam imao priliku upisati se u povijest Hajduka s ta još dva gola za TOP 10 hajdukovaca svih vremena, ali tko vam kaže da neću imati još jednu. Planirao sam u Hajduku završiti karijeru, i to je i dalje moj plan. Vratit ću se, za godinu, dvije..., kad bude moguće. Naravno besplatno, i kad ova garnitura ode s Poljuda".

Caktaš je htio sve detaljno pojasniti...

"Naravno da Jakobušić nije radio u interesu kluba, pa mene je plaćao za treninge u drugoj momčadi jednako kao da sam igrao, jer bonusa sam se i tako i tako odrekao. A propustio je zaraditi za klub 500.000 eura odštete koliko mu je nuđeno u siječnju. Kad već nije, mogao sam barem pomoći igrama i u kupu, i u prvenstvu, ali mi nije dao igrati. Gdje je tu logika i interes kluba? Na meni je gradio autoritet, nisam smio igrati u zadnjih šest mjeseci ugovora, a svi ostali kojima su istjecali ugovori bez problema su igrali. Meni je tumačio kako je moj ugovor neodrživ za Hajduk, a nakon toga je potpisivao ugovore istog ranga s nekim drugim igračima!?"

Caktaš je izjavio i kako mu je žao što je sve tako ispalo, jer je on ipak dijete Hajduka...

"Najstarija kćer mi kreće u školu u rujnu, najmlađa se tek rodila, namjeravao sam do kraja karijere igrati za Hajduk. No predsjednik je napravio sve da me makne iz momčadi i iz kluba. On me potjerao".

Za spomenuti kako prije više od mjesec dana turski su mediji pisali kako je uprava Bešiktaša stupila u kontakt s Caktašem i pregovarala o uvjetima njegova ugovora i kako se čini da su se na koncu i dogovorili. Međutim, transfer nije službeno potvrđen i od toga svega vjerojatno ništa.