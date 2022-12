U petak je preminuo Siniša Mihajlović (53), bivši srpski nogometaš i nogometni trener. Preminuo je u 53. godini od leukemije, teške bolesti s kojom se borio godinama.

Mihajlović je preminu u bolnici u Italiji okružen svojom obitelji. Njegovo zdravstveno stanje naglo se pogoršalo prethodnih dana, više puta je pobijedio opasnu bolest, ali je leukemija "pokazala zube" i zauvijek ugasila njegov život.

'Hrabrio je mene, a ja njega'

Mihajlovićeva obitelj putem talijanskih medija objavila je vijest o njegovoj smrti te zahvalila doktorima na brizi. Jedna od Mihajlovićevih liječnica bila je Francesca Bonifazi:

"Za mene je od prvog do posljednjeg dana bio predivna osoba, vrlo jaka. Ukazao mi je sve moguće povjerenje, no ova opaka bolest bila je najagresivnija s kojom sam se ikada suočila. Dao nam je nogometnu i životnu lekciju u svakom smislu. Hrabrio je on mene, hrabrila sam ja njega. Jako je volio život i radio je sve da nastavi živjeti."

"Bio je spreman izdržati svu bol i svu moguću patnju. Nije htio ostaviti svoju obitelj. Obožavao je nogomet, to je bio njegov svijet, a porodica je bila njegov kisik", rekla je Bonifazi.