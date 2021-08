Kapetan argentinske reprezentacije Lionel Messi (34) nakon više od 20 godina što je proveo u Barceloni u nedjelju se oprostio od kluba.

Šokirala je u četvrtak navečer ta vijest nogometnu javnost, ali i samog igrača koji je duboko razočaran što ne može ostati u klub u kojem je proveo cijelu karijeru. Messi je u nedjelju točno u podne stao pred novinare te je rekao što misli o cijeloj situaciji.

Ronio je Messi suze dok je odgovara na pitanja, a jedno se ticalo i fotografije s igračima PSG-a, koja se pojavila na društvenim mrežama prije nekoliko dana.

"To je potpuna slučajnost. Sreo sam ih na Ibizi i izašli smo jednu večer. Neymar me pozvao... Rakitić je bio tu.... Pozvali su me u kuću jednog od njih, zabavljali smo se i uslikali smo se jer smo uživali. Šalili smo, svi su mi rekli 'Daj dođi u Pariz'. Ali, to je bila samo šala. Na kraju se dogodilo ovo što se dogodilo, a to je bila slučajnost", kazao Messi.