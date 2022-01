Novom godinom započeo je zimski prijelazni rok u nogometu, možda i najluđi ikad, s vraćanjem na staro, rekli bi smo. Prijelazni rok u najbogatijoj i najpopularnijoj nogometnoj ligi svijeta Engleskoj, te ligama iz TOP 5 Francuskoj i Njemačkoj, tako je započeo u ponoć. Kod španjolske i talijanske lige je situacija nešto drugačija te kod njih Mercato počinje 3. siječnja.

Prijelazni rok završava 31.

U svim ligama prijelazni rok završava istog datuma, a to je 31. siječnja. Ipak, ne završava u identično vrijeme. U Engleskoj, Francuskoj i Španjolskoj, naime, traje do ponoći, u Njemačkoj do šest popodne, a u Italiji do osam sati navečer...

Iako najveći svjetski klubovi u pravilu izbjegavaju siječanjski rok za dovođenje bitnijih igrača u momčadi nego samo za popravljanje krvne slike momčadi, popunjavanja praznina, rupa, izostanaka, ove zime situacija bi mogla biti drugačija. Reprezentativni kalendar i ozljede doveli su i dovest će do većeg broja izostanaka najboljih igrača.

Posebno se to odnosi na Premier ligu, koja je u posljednja dva tjedna imala trocifren broj zaraženih koronavirusom, a odgođeno je čak 12 utakmica. Kad smo kod Engleza, tamošnji mediji svakodnevno prate događanja na Mercatu, te su vrlo revni u tome.

Sky Sport: 'Broj transfera i posudbi mogao bi se povećati za i do 40%

Prema procjenama uglednog britanskog izdanja Sky Sporta, broj transfera i posudbi mogao bi se u ovom zimskom roku povećati za 30 do 40% u odnosu na uobičajen broj transfera i posudbi u siječnju. Razlog tomu može biti i to što se situacija u svijetu, ako gledamo gospodarstvo, ipak popravlja od posljedica pandemije koronavirusa i prvog lockdowna 2020., pa su se i cifre ipak povećale, kao i zarada u nogometu. Vraća se to pomalo na staro, rekli bi smo...

Klubovi u ofenzivi

Bitna činjenica je i to da se Svjetsko prvenstvo igra iduću zimu te će igrači kojima istječe ugovor htjeti svoju situaciju u klubu svakako riješiti prije ljeta. U tu skupinu spada i Ivan Perišić, koji još uvijek nije produžio ugovor s Interom.

Najbolji mladi nogometaš svijeta, zvijezdani megatalenat PSG-a Kylian Mbappe je u istoj poziciji kao Perišić, a Real Madrid je vidio velike ponude za francuskog reprezentativca koje je PSG na ljeto odbio. Može li Real ponovno krenuti za Mbappeom ili će pričekati i pokušati ga potpisati sljedeće ljeto, kad će biti slobodan igrač?

Ugovor Paula Pogbe s Man Utd-om također istječe nadolazećeg ljeta, a Antonio Rudiger je u sličnoj poziciji na Stamford Bridgeu. Hoće li oni napustiti svoje klubove u siječnju ili će Man Utd i Chelsea izgubiti vrijednu nogometnu "imovinu" besplatno? Puno je, znate, tu pitanja, trebaju se donijeti odluke, potezi, procijeniti najbolje. Sportski direktori, menadžeri, treneri, ovakvi i onakvi agenti, analitičari, u ovo vrijeme rade punom parom.

Griezmann na meti Spursa

Sky Sport javlja u subotu ujutro javlja pravu bombu, kako Tottenham sprema šokantan potez za Atletico Madrid i francuskog napadača Antoinea Griezmanna. Prema pisanju medija u Španjolskoj, Griezmann bi mogao dobiti oko 40 milijuna funti, javlja The Sun.

Ovaj 30-godišnjak trenutno je na posudbi u Atletico Madridu iz Barcelone, a Atletico ima mogućnost produljenja ugovora na još godinu dana.

Barcelona je, kad smo kod Katalonaca, za 65 milijuna eura dovela Ferrana Torresa iz Manchester Cityja. Također, Fiorentina je dovela sjajnog Ikonea iz francuskog prvaka Lillea.

Englezi uvijek aktivni

Ainsley Maitland-Niles bi sljedeći tjedan trebao razgovarati o svojoj budućnosti u Arsenalu, piše Daily Mirror.

Roma je zainteresirana za potencijalnu posudbu u siječnju s mogućnošću da ona bude trajna, ali ništa nije dogovoreno s klubom iz Serie A.

Pojavio se i interes klubova iz Premier lige, a Everton prati razvoj događaja uoči sljedećeg mjeseca.