Cristiano Ronaldo jedna je od glavnih tema ovog ljeta. Pretpostavlja se da bi mogao napustiti Juventus, a zanimljivo je da je proteklu utakmicu bio na klupi od prve minute.

Ronaldov menadžer Jorge Mendes pokušava navodno dogovoriti transfer, no dosad nije imao uspjeha. Kako javlja novinar uglednog lista The Athletic Sam Lee, Mendes je ponudio Ronalda Manchester Cityju, no ovi su ga hladno odbili i poručili da su zainteresirani samo za Harryja Kanea.

'Vrte se mnoge priče...'

Sam Ronaldo nedavno se oglasio na Instagramu i progovorio o nagađanjima oko njegovog transfera.

"Svatko tko me zna, zna koliko sam fokusiran na svoj rad. Moj je moto da manje pričam, a više radim, ali, zbog svega što se događalo u posljednje vrijeme, moram objaviti svoj stav. Novinari su pokazali veliko nepoštovanje prema meni kao čovjeku i prema igraču, ali i prema klubovima koji su bili spomenuti u njihovim glasinama.

Moja priča u Real Madridu je ispričana i zabilježena u riječima i brojevima, trofejima i titulama, u rekordima i naslovima. Osim svega što sam ostvario, sjećam se tih devet godina i dubokog poštovanja koje sam zadržao do današnjeg dana. Znam da će me pravi navijači Reala nositi u svojim srcima jer i ja nosim njih u svom srcu.

U posljednje vrijeme vrte se mnoge priče i vijesti kojima me se veže za brojne klubove i lige, ali nitko se ne brine je li to istina. Prekidam svoju šutnju kako bih rekao da ne smijem dozvoljavati ljudima da se igraju mojim imenom. Ostajem fokusiran na svoju karijeru, predan radu i svim izazovima s kojima se moram suočiti. Sve drugo? Sve drugo su samo priče", napisao je Ronaldo.