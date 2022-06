Francuska nogometna reprezentacija nije se proslavila na prošlogodišnjem Europskom prvenstvu. Svjetski prvaci ispali su u osmini finala nakon što ih je Švicarska pobijelila na penale. Poslije ispadanja francuska javnost obrušila se na igrače, a posebno je na udaru bio Kylian Mbappé. Toliko se išlo nisko da se počelo pisati kako više neće igrati za Francusku.

Predsjednik tamošnjeg Saveza, Noel Le Graët, izjavio je u nedjelju kako je Mbappé htio prestati igrati na reprezentaciju zbog promašenog penala.

"Smatrao je da ga Savez nije dovoljno branio nakon što je promašio taj penal i dobio velike kritike na društvenim mrežama. Nakon toga više nije htio igrati za Francusku", rekao je Le Graët.

Međutim, zvijezdu PSG-a to je poprilično razljutilo te je odlučio reagirati.

"Napokon da konačno objasnim da je sve to bilo zbog rasističkih uvreda koje sam dobio, a ne zbog tog promašenog penala. To sam mu tada i rekao, ali je on smatrao da tu nije bilo nikakvog rasizma", poručio je Mbappé putem Twittera.