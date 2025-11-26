FREEMAIL
IZA 'KRALJA' /

Mbappe zabio hat-trick u razmaku šest minuta i 42 sekunde: Evo zašto nije najbrži ikad

Mbappe zabio hat-trick u razmaku šest minuta i 42 sekunde: Evo zašto nije najbrži ikad
Foto: Giorgos Arapekos/zuma Press Wire/shutterstock Editorial/profimedia

Mbappeov hat-trick, postignut nakon 29 minuta igre, treći je najraniji bilo kojeg igrača u povijesti Lige prvaka

26.11.2025.
23:25
Sportski.netHina
Giorgos Arapekos/zuma Press Wire/shutterstock Editorial/profimedia
Luda večer u Ligi prvaka. Nakon 13 golova u prvom, palo je još 20 u drugom poluvremenu. Ukupno 33 gola na sedam utakmica od 21 sat. Dodamo li devet golova iz dvije utakmice u ranijem terminu, to su ukupno 42 gola večeras, a to je samo jedan gol manje od onog 'super-utorka' kada su pala 43 gola. 

Čak sedam golova postignuto je u Pireju gdje je Real dosta teško došao do očekivane pobjede protiv Olympiakosa. Bilo je 4-3 za Real, a sva četiri gola za goste je dao sjajni francuski igrač Kylian Mbappe

Mbappeu je za hat-trick u Pireju trebalo samo šest minuta i 42 sekunde što je drugi najbrži hat-trick u povijesti Lige prvaka. Rekorder je i dalje Mohamed Salah koji je tri gola (76', 80', 81') zabio Rangersu 2022. godine u 7:1 pobjedi Liverpoola za šest minuta i 12 sekundi. 

Mbappeov hat-trick, postignut nakon 29 minuta igre, treći je najraniji bilo kojeg igrača u povijesti Lige prvaka, nakon Marca Simonea za Milan protiv Rosenborga u rujnu 1996. (24. minuta) i Roberta Lewandowskog za Bayern München protiv Red Bull Salzburga u ožujku 2022. (23. minuta).

U 92 nastupa u Ligi prvaka za Monaco, Paris Saint-Germain i Real Madrid, Mbappe sada ima pet hat-trickova.

Treći je na listi najbržih "hat-trickova" Bafetimbi Gomis koji je u 7-1 pobjedi Lyona u Zagrebu protiv Dinama tri gola zabio u razmaku od osam minuta.

Mbappe je u susretu protiv Olympiakosa zabio ukupno četiri gola upisavši se na listu igrača kojima je to uspjelo. Među njima je i hrvatski nogometaš Dado Pršo koji je zabio četiri gola u dresu Monaca u 8-3 pobjedi protiv Deportiva u studenom 2003.

Rekorderi su i dalje Lionel Messi, Luiz Adriano i Erling Haaland sa po pet golova u jednom susretu.

Kylian Mbappe
