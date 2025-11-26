Mbappe zabio hat-trick u razmaku šest minuta i 42 sekunde: Evo zašto nije najbrži ikad

Luda večer u Ligi prvaka. Nakon 13 golova u prvom, palo je još 20 u drugom poluvremenu. Ukupno 33 gola na sedam utakmica od 21 sat. Dodamo li devet golova iz dvije utakmice u ranijem terminu, to su ukupno 42 gola večeras, a to je samo jedan gol manje od onog 'super-utorka' kada su pala 43 gola.

Čak sedam golova postignuto je u Pireju gdje je Real dosta teško došao do očekivane pobjede protiv Olympiakosa. Bilo je 4-3 za Real, a sva četiri gola za goste je dao sjajni francuski igrač Kylian Mbappe.

Mbappeu je za hat-trick u Pireju trebalo samo šest minuta i 42 sekunde što je drugi najbrži hat-trick u povijesti Lige prvaka. Rekorder je i dalje Mohamed Salah koji je tri gola (76', 80', 81') zabio Rangersu 2022. godine u 7:1 pobjedi Liverpoola za šest minuta i 12 sekundi.

Mbappeov hat-trick, postignut nakon 29 minuta igre, treći je najraniji bilo kojeg igrača u povijesti Lige prvaka, nakon Marca Simonea za Milan protiv Rosenborga u rujnu 1996. (24. minuta) i Roberta Lewandowskog za Bayern München protiv Red Bull Salzburga u ožujku 2022. (23. minuta).

3 - @KMbappe's 🇫🇷 hat-trick, completed in 29 minutes, is the third-earliest by any player in #UCL history, after Marco Simone for Milan v Rosenborg in September 1996 (24th min) and Robert Lewandowski for Bayern Munich v FC Red Bull Salzburg in March 2022 (23rd). Quickfire. pic.twitter.com/S4UsVS8dpp — OptaJose (@OptaJose) November 26, 2025