Mbappé o istrazi za silovanje: 'To je nesporazum, nisam zabrinut'

Zvijezda francuske nogometne reprezentacije i Real Madrida, Kylian Mbappé, prekinuo je šutnju u ekskluzivnom intervjuu za francusku televiziju Canal+ i poručio kako nije zabrinut zbog istrage o navodnom silovanju, koja se špekulira da je povezana s njim.

Mbappé se našao u središtu medijske pažnje nakon što su švedski mediji sredinom listopada izvijestili da je pokrenuta istraga zbog navodnog silovanja u hotelu u Stockholmu, gdje je francuski napadač s prijateljima boravio nekoliko dana. Švedsko tužiteljstvo je 15. listopada potvrdilo da istražuje slučaj, ali nije otkrilo imena. No, švedski mediji sugeriraju da je Mbappé glavni osumnjičeni.

Francuski napadač priznao je kako ga je iznenadilo izvještavanje medija. "Bio sam iznenađen. Uvijek me iznenadi način na koji to ide. Nisam ništa dobio, nikakav poziv. Čitam isto što i svi ostali. Švedska vlada nije rekla ništa. Nisu me kontaktirali. Nisam zabrinut. To je samo nesporazum. Nikada nisam osjetio nikakvu zabrinutost. Ima puno buke, ali moj fokus je uvijek bio na mom poslu, i vidjet ćemo kako će se sve to završiti", rekao je.

Upitan hoće li se odazvati pozivu švedskog pravosudnog sustava, Mbappé je odgovorio: "Ako me pozovu, jednostavno ću otići."

Govorio je i o svom iskustvu u Real Madridu, priznavši da je oduvijek sanjao o igranju za "Kraljevski klub", ali i komentirao svoje početke u Madridu i tvrdnje da je depresivan. "Uvijek sam sanjao o Realu. Nisam znao kada ni kako, ali znao sam da ću jednog dana igrati ovdje. Nije najbolji početak sezone, ali spremamo se za trofeje koji će biti važni. Već smo osvojili Europski Superkup. Nismo na nivou koji smo očekivali, ali u Realu očekujemo bolji drugi dio sezone", rekao je i dodao: "Jako sam sretan. Započinjem novu fazu svog života. Prvo iskustvo u inozemstvu, otkrio sam predivnu zemlju s gostoljubivim ljudima. No, ljudi nas često vide kao robote. Mi smo samo ljudi kao i svi drugi. Kritiziraju nas i hvale. Imao sam trenutaka kad sam bio umoran, ali nisam bio depresivan. Depresija je ozbiljan problem i ljudima koji stvarno pate moramo pomoći."

Mbappé je komentirao i svoje nastupe na EURO-u u Njemačkoj, gdje je Francuska ispala u polufinalu od kasnijeg prvaka Španjolske. "Na EURO-u sam bio fizički iscrpljen. Htio sam ostati jer uvijek dajete sve za svoju reprezentaciju, ali bilo je vrlo naporno", priznao je.

Osvrnuo se i na svoje sedam godina u PSG-u, koje je opisao kao "intenzivno iskustvo". "PSG mi je puno značio. Proveo sam tamo sedam nevjerojatnih godina. Imao sam i sukobe, branio svoja prava kao igrač, ali to nikada nije bilo protiv kluba. Nikada nisam miješao to s odnosima sa suigračima i osobljem. S navijačima sam mogao biti otvoreniji. Održavao sam tu vezu s PSG-om. To je odnos koji se ne može lako prekinuti. Napisao sam svoju priču u Parizu, srušio rekorde, osvajao naslove. A sada sam u najboljem klubu na svijetu", zaključio je Mbappé.

